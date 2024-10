Furacão Milton mata ao menos 4 e deixa 3 milhões sem luz

Biden chamou Trump de 'antiamericano' por divulgar fake news

Publicado em 10/10/2024 às 11:04

Alterado em 10/10/2024 às 11:22

Milton pode ser 'o pior ciclone do século' Foto: Ansa

Ao menos quatro pessoas morreram nas últimas horas na Flórida, Estados Unidos, após a chegada do furacão Milton, apelidado de "o pior ciclone do século", na última quarta-feira (9).

A tempestade também deixou mais de 3 milhões de moradores do estado sem energia elétrica, situação que pode permanecer pelos próximos dias.

O xerife do condado de St. Lucie, Keith Pearson, disse à NBC que as vítimas estavam em Spanish Lakes Country Club, uma comunidade de idosos próxima a Fort Pierce, na costa leste do estado.



O furacão, antes de chegar à Flórida na categoria 3, causou ao menos sete tornados. Apesar de já ter sido rebaixado para a categoria 1, Milton ainda cria ventos com mais de 135 quilômetros por hora.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desde o início da semana emitiu alertas à população sobre os perigos do fenômeno, o qual definiu como "o pior furacão do século" , criticou a difusão de informações supostamente falsas sobre a tempestade feitas pelo ex-mandatário Donald Trump. "Ele pode levantar hipóteses, mas isso é antiamericano", comentou.



Trump, atual candidato republicano à Casa Branca, acusa o governo de não ter recursos suficientes para as vítimas do furacão por destinar a verba para imigrantes.

Taylor Swift doa 5 milhões de dólares a vítimas



A cantora americana Taylor Swift doou US$ 5 milhões (R$ 28 milhões) para ajudar no socorro das vítimas dos furacões Helene e Milton, que se abateram no sudeste dos Estados Unidos nos últimos 15 dias.

A informação foi confirmada pela ONG Feeding America, cuja CEO, Claire Babineaux-Fontenot, utilizou sua página no Instagram para agradecer à estrela pop.

"Sua doação irá ajudar as comunidades a se reconstruir e se recuperar, fornecendo alimentos essenciais, água potável e suprimentos às pessoas afetadas por estas tempestades devastadoras", escreveu Babineaux-Fontenot.



Já o ciclone Helene, que matou mais de 200 pessoas em seis estados americanos há cerca de 15 dias, é tido como o segundo pior a atingir os Estados Unidos nos últimos 50 anos. (com Ansa)