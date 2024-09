Prefeito de NY se declara inocente de acusação de corrupção

Eric Adams foi acusado por 5 crimes, incluindo suborno e fraude

Publicado em 28/09/2024 às 09:16

Alterado em 28/09/2024 às 09:16

O prefeito de Nova York, Eric Adams, se declarou inocente das acusações de corrupção e fraude durante uma audiência no tribunal do sul de Manhattan nesta sexta-feira (27).

O político norte-americano foi indiciado por suborno, fraude eletrônica, conspiração e duas acusações de pedidos de doações ilegais do exterior para sua campanha eleitoral de 2021.

Adams, o primeiro prefeito da maior cidade dos Estados Unidos a ser acusado criminalmente enquanto ainda ocupa o cargo, escolheu como seu defensor o famoso advogado Alex Spiro, que já representou o bilionário Elon Musk e o ator Alec Baldwin.



Segundo os promotores, ele também teria usado seu poder e influência para angariar viagens gratuitas e estadias em hotéis de luxo. "A conduta alegada na acusação - o dinheiro estrangeiro, o dinheiro corporativo, os anos de ocultação - é uma grave violação da confiança pública", declarou o promotor distrital do sul de Manhattan, Damian Williams.



O prefeito de Nova York é alvo de pelo menos quatro investigações, sendo três delas lideradas pelo Tribunal Distrital de Manhattan. O indiciamento anunciado na última quarta-feira (25) fez surgirem diversos pedidos de renúncia.



O conselho editorial do jornal "The New York Times" afirmou que Adams deveria "renunciar imediatamente" ao cargo de prefeito de Nova York porque as acusações apresentadas são uma "profunda violação da confiança que os eleitores depositaram" nele para "liderar a maior cidade da América".



"O prefeito tem direito à sua participação no tribunal e tem uma defesa vigorosa, mas Nova York não pode esperar que ele prove sua inocência. É por isso que ele deveria renunciar imediatamente e entregar a Prefeitura a alguém que não foi indiciado e que não está sob investigação interminável", destacou a publicação. (com Ansa)