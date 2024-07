Joe Biden desiste da corrida presidencial e cumprirá mandato

...

Publicado em 21/07/2024 às 15:25

Alterado em 21/07/2024 às 15:53

O presidente dos EUA, Joe Biden, encerrou sua campanha de reeleição neste domingo (21) depois que colegas democratas perderam a fé em sua acuidade mental e na capacidade de derrotar Donald Trump, deixando a corrida presidencial em território desconhecido.



Biden, em uma publicação no X, disse que permanecerá em seu papel como presidente e comandante-chefe até o fim de seu mandato, em janeiro de 2025, e discursará à nação esta semana.



"Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato", escreveu Biden.

Ao abandonar sua candidatura à reeleição, ele abre caminho para que a vice-presidente Kamala Harris concorra na liderança da chapa, a primeira mulher negra a fazê-lo na história do país.



Biden, 81, não a mencionou quando decidiu sobre a mudança.



Não está claro se outros democratas importantes desafiarão Harris pela indicação do partido, que é amplamente vista como a escolha de muitas autoridades partidárias, ou se o próprio partido escolherá abrir caminho para indicações.

O anúncio de Biden ocorre após uma onda de pressão pública e privada de legisladores democratas e autoridades do partido para que ele desista da disputa após seu desempenho surpreendentemente ruim em um debate televisionado no mês passado contra o rival republicano Donald Trump.

Leia a íntegra da carta de Biden

“Meus companheiros americanos, Nos últimos 3 anos e meio, fizemos grandes progressos como nação.

Hoje, a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos na reconstrução da nossa nação, na redução dos custos dos medicamentos prescritos para os idosos e na expansão dos cuidados de saúde acessíveis a um número recorde de americanos.

Fornecemos cuidados extremamente necessários a um milhão de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. Aprovamos a legislação climática mais significativa da história do mundo. A América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que estamos hoje.

Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, povo americano. Juntos, superamos uma pandemia que se deu uma vez num século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos a nossa democracia. E revitalizamos e fortalecemos nossas alianças em todo o mundo.

Falarei à Nação ainda esta semana com mais detalhes sobre minha decisão.

Por enquanto, deixe-me expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tanto para me ver reeleito.

Quero agradecer à vice-presidente, Kamala Harris, por ser uma parceira extraordinária em todo este trabalho. E deixe-me expressar o meu sincero agradecimento ao povo americano pela fé e confiança que depositou em mim.

Acredito hoje no que sempre acreditei: que não há nada que a América não possa fazer – quando fazemos isso juntos. Só temos que lembrar que somos os Estados Unidos da América.”