Freddie Mercury e Queen serão destaques em mostra na Itália

A cidade de Rimini, no norte da Itália, vai inaugurar na próxima terça-feira (3) uma exposição que homenageará o cantor Freddie Mercury (1946-1991) e a banda britânica de rock Queen.

De acordo com os organizadores do evento, que irá até dia 30 de novembro, o público poderá ver de perto várias fotografias, vídeos, acessórios, roupas e outras recordações do artista e da histórica banda.

Um importante colaborador da mostra "Queen Unseen - Peter Hince", que menciona o antigo assistente pessoal de Mercury, é o italiano Niccolò Chimenti, um dos maiores colecionadores europeus do universo Queen, entre os quais se destacam o pedestal de microfone usado pelo vocalista em seu último show.

Depois de Rimini, a exposição irá parar em Roma de 7 de dezembro de 2023 a 4 de fevereiro de 2024. Antes de ser organizada em Budapeste, a mostra também acontecerá em Milão entre 8 de fevereiro e 22 de abril de 2024. (com Ansa)