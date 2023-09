Próxima exortação apostólica do Papa se chamará 'Laudate Deum'

O título da próxima exortação apostólica do papa Francisco será "Laudate Deum" (Louvai a Deus, do latim).

O anúncio foi feito pelo próprio pontífice, dirigindo-se aos participantes de um encontro de reitores de universidades latino-americanas, com os quais refletiu sobre vários temas, como as migrações, mudanças climáticas e a exclusão.

O encontro ocorreu na última quinta-feira (21), mas a notícia foi difundida nesta segunda-feira (25) pelo portal Vatican News.

Falando das várias questões levantadas pelos educadores, o Papa pediu que sejam criativos na formação dos jovens a partir das realidades e dos desafios de hoje.

Os reitores fizeram perguntas sobre temas do meio-ambiente e do clima, às quais Francisco respondeu destacando a "deplorável cultura de usar e jogar fora, ou cultura do abandono".

O pontífice explicou que se trata de "uma cultura de uso impróprio dos recursos naturais, que não acompanha a natureza a um desenvolvimento pleno e não deixa que viva": "Essa cultura do abandono causa dano a todos nós".

A exortação apostólica Laudate Deum será publicada no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis.

"Será um olhar ao que aconteceu, dizendo o que é preciso fazer", declarou o Papa Francisco. (com Ansa)