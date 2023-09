Ao lado de Biden, Lula diz que Brasil e EUA devem se tratar como 'amigos com objetivo em comum'

O presidente brasilerio Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um encontro bilateral, nesta quarta-feira (20), com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Nova York, um dia após discursarem na Assembleia Geral da ONU, sediada na mesma metrópole norte-americana. Após a reunião, a segunda entre os presidentes neste ano, Lula e Biden lançaram a "Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras".

O lançamento do documento conjunto e o encontro dos chefes de estado mostram um fortalecimento das relações com base na soberania. O presidente brasileiro, aliás, afirmou que a conversa representa o 'renascimento das relações' entre os dois países, afastando narrativas de que houve um esfriamento - que teria sido provocado pelos posicionamentos distintos sobre a invasão russa na Ucrânia, pelo fortalecimento do BRICs e pela campanha liderada pelo Brasil a respeito da "desdolarização" no comércio internacional

"Esse encontro para mim é mais do que uma [reunião] bilateral. É o renascer de um novo tempo na relação Estados Unidos e Brasil. Uma relação de iguais, uma relação soberana, de interesses comuns em benefício do povo trabalhador do meu país e do seu país”, defendeu o mandatário ao lado de Biden.

Durante a fala, Lula também fez questão de exaltar a relação de Biden com trabalhadores e líderes sindicalistas, defendendo que há uma oportunidade de trabalho conjunta “excepcional” entre os dois países.

“Há uma coisa muito importante acontecendo neste instante político do mundo. Nós voltamos à democracia no Brasil, reconstruímos todas as alianças que poderíamos reconstruir (...) Espero que a relação Estados Unidos e Brasil seja aperfeiçoada e que a gente se trate e se comporte como amigos em busca de um objetivo comum: desenvolvimento e melhoria de vida do povo”, declarou.

O petista citou que o governo brasileiro assumirá a presidência do Brics em 2025, a liderança do G20 até novembro de 2024, e sediará a COP30 em 2025.

“Tudo isso a gente pode fazer compartilhado com o governo americano. É muito importante que a gente possa trabalhar juntos, que os Estados Unidos e a América do Norte vejam o que está acontecendo no Brasil neste momento histórico de transição ecológica, de mudança de matriz energética, o potencial que nosso país tem de investimento, em eólica, em solar, em biomassa, em biodiesel, em etanol, em hidrogênio verde" continuou.

Lula viajou a Nova York para participar do debate de chefes de Estado e governo da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Além do discurso no plenário da ONU, ele aproveitou a viagem para se reunir com outros chefes de Estado e de governo, e para lançar a parceria com os EUA.

Ao lado de Biden, que derrotou o então presidente Donald Trump nas eleições de 2020, Lula disse que a "negação da política" ameaça a democracia e tem provocado o surgimento de grupos extremistas em todo o mundo.

"A democracia cada vez corre mais perigo porque a negação da política tem feito com que setores extremistas tentem ocupar o espaço. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina e está acontecendo em vários outros países", afirmou.

O presidente brasileiro também voltou a defender o combate às desigualdades como uma prioridade na agenda mundial.

"Estamos tentando convencer as pessoas que, quanto menos pobre existir na humanidade, melhor ainda será para os ricos. A pobreza e a desigualdade não interessam a ninguém", disse.

Acordo em prol dos trabalhadores

Segundo o governo brasileiro, Brasil e Estados Unidos pretendem, juntos, incentivar a geração de empregos com cobertura de direitos trabalhistas e proteger quem trabalha por meio de plataformas digitais, a exemplo de transporte de passageiros e entrega de refeições.

“Essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos e essa iniciativa proposta pelo presidente Biden são para que a gente possa fazer um plano de trabalho para oferecer à nossa juventude, ao nosso povo, a perspectiva de um emprego decente, de um emprego mais qualificado, tentando tirar proveito da transição climática, da transição energética, tentando tirar proveito da inteligência artificial”, disse Lula.

Biden reforçou a fala do mandatário brasileiro.

“Estamos promovendo crescimento econômico inclusivo. As duas maiores democracias do hemisfério ocidental estão defendendo direitos humanos no hemisfério e no mundo, incluindo os direitos dos trabalhadores. É uma honra lançar a nova parceria para os direitos dos trabalhadores. Espero que possamos trabalhar juntos para construir um mundo novo durante a sua presidência no G20”, pontuou o presidente dos EUA, dirigindo-se ao brasileiro.

Esta inédita parceria entre Brasil e Estados Unidos se concentra em cinco desafios urgentes. A proteção de direitos trabalhistas, a promoção do trabalho digno nos investimentos público e privado, o combate à discriminação no local de trabalho e abordagens centradas nos… — Lula (@LulaOficial) September 20, 2023

O governo brasileiro informou que a parceria com os EUA tem os seguintes objetivos: