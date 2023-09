Biden corrobora Lula sobre ampliação do Conselho de Segurança da ONU, mas adverte sobre 'apaziguar' Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o segundo chefe de Estado a discursar nesta terça-feira (19), na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, sucedendo imediatamente o presidente Lula. Ao mesmo tempo que o democrata corroborou o discurso do mandatário brasileiro ao também defender a ampliação do Conselho de Segurança da entidade, ele advertiu, sem citar diretamente o petista, a tentativa do que ele chama de "apaziguar" a Rússia em relação à guerra com a Ucrânia.

Mais cedo, Lula disse que o conflito, que já está no segundo ano, "escancara" a incapacidade dos países integrantes da ONU de alcançar a paz e, numa crítica direta aos EUA, criticou as sanções impostas à Rússia.

"As sanções unilaterais causam grandes prejuízos à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos", destacou o brasileiro.



Biden também não citou nominalmente Lula, mas, na contramão da pregação por paz do brasileiro, condenou o que considera como uma “agressão flagrante” da Rússia, dizendo que os EUA continuariam a apoiar o “corajoso povo da Ucrânia.” Também alertou os líderes mundiais contra o apaziguamento de Moscou.

“Os Estados Unidos, junto com os nossos aliados e parceiros em todo o mundo, continuarão a apoiar o corajoso povo da Ucrânia na defesa da sua soberania e integridade territorial – e da sua liberdade", disse.

O chefe de Estado norte-americano questionou se os países membros da Carta das Nações Unidas se sentem seguros com a invasão russa à Ucrânia.

"Se abandonarmos os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas para apaziguar um agressor, algum Estado-membro deste órgão pode sentir-se confiante de que está protegido? Se permitirmos que a Ucrânia seja dividida, a independência de qualquer nação estará segura?” questionou Biden. A resposta é não", exclamou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presente pela primeira vez na assembleia e com discurso programado para esta tarde, aplaudiu o discurso de Biden.

Ampliação do Conselho de Segurança da ONU

Biden, porém, "afagou" Lula ao defender a ampliação do Conselho de Segurança da ONU - uma pauta cobiçada pelo Brasil há décadas - em seu pronunciamento. De acordo com Biden, Washington mantém "consultas sérias" com outros Estados-membros para discutir a ampliação.

"No meu discurso do ano passado, eu anunciei que os EUA iriam apoiar a ampliação do Conselho de Segurança [da ONU], aumentando o número de membros permanentes e não-permanentes. Os EUA estão fazendo consultas sérias com muitos Estados-membros. E vamos continuar fazendo a nossa parte para avançar" disse Biden, que também defendeu a necessidade de meios de "romper com o impasse" quando não há consenso no órgão e de ter "mais vozes" na mesa decisória.

Ainda dentro do assunto, o presidente norte-americano ainda pediu que a ONU autorize uma “missão multinacional de apoio à segurança”, com o Quênia à frente, para lidar com gangues no Haiti, país devastado por conflitos.

“Apelo ao Conselho de Segurança que autorize essa missão agora. O povo do Haiti não pode esperar muito mais.”

As autoridades haitianas e o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendem há meses um destacamento para o país caribenho, que se afunda em uma série de crises humanitárias, políticas e de segurança que sobrecarregam seu fraco governo e as forças de segurança.

Muitos países têm hesitado em intervir, em parte por medo de se verem em um sangrento atoleiro. No final de julho, porém, o Quênia anunciou que estava disposto a liderar uma intervenção policial multinacional para formar e ajudar a polícia haitiana. Nairóbi prometeu enviar mil agentes.

Mais de 2,4 mil pessoas foram mortas no Haiti desde o início de 2023, em meio à violência desenfreada de gangues, disse a ONU no início de setembro. As gangues controlam cerca de 80% da capital, e os crimes violentos dispararam, incluindo sequestro para pedido de resgate, roubo de automóveis, estupro e roubo a mão armada.

Mudanças climáticas

A maior parte do discurso de Biden foi voltado para os eventos climáticos extremos vivenciados por diversos países em 2023.

O presidente norte-americano usou como exemplos as ondas de calor nos EUA e na China, os incêndios florestais em países da Europa e as inundações na Líbia para falar dos riscos que as populações vivem devido aos efeitos das mudanças climáticas.

"Em conjunto, esses eventos mostram o que pode acontecer com frequência se a dependência de combustíveis fósseis não for reduzida. Desde o primeiro dia da minha administração, os Estados Unidos trataram esta crise como uma ameaça existencial que representa, não apenas para nós, mas para toda a humanidade”, falou.

Desigualdade

Sobre os objetivos globais para combater a desigualdade, Biden afirmou acreditar que todos os países devem ajudar a África a ter mais conectividade e defendeu uma parceria entre as nações para o transporte de alimentos. Biden também se mostrou preocupado quanto à segurança alimentar e às condições financeiras de países de renda média e pequena.

"Os EUA investiram mais de US$ 100 bilhões para melhorar a segurança alimentar no mundo e combater doenças. Mas nós todos temos que fazer mais. Precisamos preencher as lacunas abertas pela pandemia, precisamos lidar com as dívidas de países de renda média e pequena"

China

Quanto aos conflitos com a China, Biden afirmou que os Estados Unidos procuram “administrar de forma responsável” essa rivalidade, a fim de evitar qualquer possível guerra.

“Quando se trata da China, quero ser claro e consistente. Procuramos administrar de forma responsável a competição entre os nossos países para que isso não degenere em conflitos”, declarou.