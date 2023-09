Brasileiro foragido nos Estados Unidos é capturado vivo após 14 dias

A Polícia Estadual da Pensilvânia confirmou, na manhã desta quarta-feira (13), que enfim conseguiu capturar, com vida, o brasileiro Danilo Cavalcante, que vinha numa jornada de fuga desde o dia 31 de agosto, quando conseguiu escapar da prisão do Condado de Chester, em West Chester, na Pensilvânia.

As buscas movimentaram as Forças de Segurança do Estado pelos últimos 14 dias. Escolas da região chegaram a ser fechadas, tamanho era o risco que Danilo apresentava às autoridades. Mais de 500 policiais foram mobilizados diariamente para capturá-lo. Mesmo assim, Danilo conseguiu roubar uma van, um rifle, trocar tiros com um morador e dono da arma e deslocar-se por quase 40 quilômetros, para fora do perímetro de busca.

Danilo Cavalcante é tido como muito violento Reprodução da internet

A polícia da Pensilvania afirmou que fará ainda nesta quarta uma entrevista coletiva para dar mais detalhes a respeito da captura.

O brasileiro foi condenado a prisão perpétua, poucos dias antes de fugir, por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, de 31 anos, que teria descoberto que ele cometeu um outro assassinato em 2017, no Tocantins, quando ainda morava no Brasil.

Danilo matou a ex a facadas, na frente dos filhos dela. Ele escapou da prisão, escalando o muro, antes de ser transferido para uma Penitenciária Estadual, onde ficaria detido até a morte. Especialistas jurídicos afirmam que é praticamente impossível ele ser deportado para cumprir a pena no Brasil, uma vez que a legislação brasileira não prevê a prisão perpétua.

A fuga

Segundo o tenente-coronel George Bivens, um dos responsáveis pela operação de busca, Cavalcante conseguiu roubar um rifle na garagem de uma casa da região por onde ele passava na noite de segunda-feira (11), a cerca de 32 quilômetros da prisão de onde ele fugiu.

"Nós o consideramos desesperado, o consideramos perigoso, toda a dinâmica confirma para nós que ele tem uma arma”, afirmou o tenente-coronel Bivens.

Na coletiva, Bivens disse ainda que:

Há cerca de 500 policiais participando das buscas;

Foram encontradas pegadas “idênticas” às dos sapatos que Cavalcante usava na prisão;

Ele roubou um rifle na porta da garagem de uma casa na cidade de South Coventry, a cerca de 32 quilômetros da prisão de onde fugiu. "Provavelmente ele encontrou a garagem aberta, não foi algo planejado";

O brasileiro trocou então tiros com o morador da casa, que estava dentro da garagem - a polícia fala de "vários tiros";

Ainda assim, ele não deve estar ferido, por conta da velocidade com a que já avançou;

Cavalcante não estava seguindo uma rota de fuga linear. Ele começou caminhando em direção ao sul da Pensilvânia, mas agora anda em direção ao norte;

O brasileiro será preso "o quanto antes".

As autoridades chegaram a pedir para que os moradores procurassem por abrigos seguros e acionassem o serviço de emergência caso tivesse informações sobre o fugitivo.

"Os residentes da área são solicitados a trancar todas as portas e janelas, proteger os veículos e permanecer em casa. Não se aproxime", publicou a polícia em uma rede social.