Lula e Modi discutem reforma do Conselho de Segurança da ONU em encontro

Lorenna Rodrigues - O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro ministro da Índia, Narendra Modi, reafirmaram, em encontro bilateral neste domingo, o compromisso dos dois países com a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e o apoio mútuo à entrada dos dois países como membros permanentes da entidade.

De acordo com comunicado conjunto divulgado pelos dois governos, no encontro, os dois líderes "expressaram decepção" com a paralisia nas negociações intergovernamentais sobre a reforma, que não produziram "progressos tangíveis". "Eles concordaram que chegou o momento de avançar para um processo orientado por resultados, que visa a alcançar efeitos concretos num prazo fixo", afirma o texto.

O primeiro ministro agradeceu o apoio brasileiro à candidatura indiana por um assento não permanente no conselho entre 2028 e 2029.

O encontro ocorreu às margens da reunião de cúpula do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), em Nova Délhi, e foi antecipado pelo Broadcast.

No encontro, os líderes ressaltaram ainda a urgência de uma transição energética "justa e equitativa" e destacaram o papel de biocombustíveis e veículos automotivos flex nesse sentido. De acordo com o comunicado, Lula e Modi concordaram ainda em trabalhar para expandir o acordo comercial entre a Índia e o Mercosul durante a presidência brasileira do Mercosul, iniciada em julho.

"Marcando o 75º aniversário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Índia, comemorado em 2023, ambos os líderes enfatizaram que os laços bilaterais floresceram com base em valores comuns e objetivos compartilhados, incluindo a busca da paz, da cooperação e do desenvolvimento sustentável", continua o texto.

De acordo com nota divulgada pelo governo brasileiro, Lula ressaltou no encontro ainda "a prioridade conferida pela presidência indiana a fazer ouvir a voz dos países em desenvolvimento e o consenso expresso pela declaração de líderes". "Não nos interessa um G20 dividido", destacou Lula.