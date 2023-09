EUA reforçam buscas por foragido brasileiro

A polícia dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (5) que ampliou o perímetro de buscas por Danilo Cavalcante, brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu na última quinta-feira (31) de uma prisão na Pensilvânia.

Os investigadores acreditam que ele tenha mudado de direção.

Na segunda-feira (4) ele chegou a ser registrado por imagens de uma câmera de segurança.

A polícia oferece uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 49,8 mil) por informações que levem à captura de Danilo, e as escolas do distrito onde ele foi avistado estão fechadas.

O brasileiro de 34 anos estava preso por esfaquear e matar a ex namorada, crime ocorrido em abril de 2021, pelo qual foi condenado em agosto deste ano.

O Ministério Público definiu Danilo Cavalcante como "extremamente perigoso" e acrescentou que ele também cometeu um assassinato em 2017 no Brasil. (com Ansa)