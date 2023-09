Kim Jong-un e Putin planejam se reunir na Rússia para negociar armas para guerra na Ucrânia

O líder norte-coreano Kim Jong-un planeja viajar à Rússia, em setembro, para se reunir com o presidente Vladimir Putin para discutir a possibilidade de fornecer armas para a guerra na Ucrânia, informou o "The New York Times" nesta segunda-feira (4), citando fontes dos EUA e aliados.

Kim viajaria de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, para Vladivostok, na costa leste da Rússia, provavelmente num trem blindado, onde se encontraria com Putin, informou o jornal.

Putin quer que Kim concorde em enviar projéteis de artilharia e mísseis antitanque à Rússia, e Kim gostaria que a Rússia fornecesse à Coreia do Norte tecnologia avançada para satélites e submarinos com propulsão nuclear.. Kim também procura ajuda alimentar para a sua nação empobrecida.

Ambos os líderes estariam no campus da Universidade Federal do Extremo Oriente, em Vladivostok, para participar do Fórum Econômico Oriental, que está programado para ocorrer de 10 a 13 de setembro, sempre de acordo com The New York Times. Kim também planeja visitar o Píer 33, onde atracam os navios da frota russa do Pacífico. A Coreia do Norte celebra o aniversário da sua fundação em 9 de setembro.

Na quarta-feira, a Casa Branca alertou que Putin e Kim trocaram cartas discutindo um possível acordo de armas. Um porta-voz da Casa Branca, John F. Kirby, disse que as negociações de alto nível sobre a cooperação militar entre as duas nações estavam “avançando ativamente”.