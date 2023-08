'É dramaticamente sem precedentes', diz historiador dos EUA sobre prisão de Trump

O republicano Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, se apresentou à prisão em Atlanta, nesta quinta-feira (24), autuado por 13 acusações criminais, por conta de suas ações golpistas para anular as eleições de 2020 no estado da Geórgia. Trata-se de um registro sem precedentes: o primeiro ex-chefe de Estado norte-americano oficialmente fichado, com direito a uma "mug shot" (foto de identificação, na tradução livre).

Apesar de Trump ser réu em outros três processos, ele não havia sido fotografado dessa forma até agora. Porém, por ser também a única foto policial, pode ser representativa de todas as acusações.

"É dramaticamente sem precedentes", disse o professor de história americana na Universidade de Princeton, Sean Wilentz, em entrevista ao New York Times. "De todos os milhões, talvez milhares de milhões de fotos tiradas de Donald Trump, esta pode ser a mais famosa. Ou notória. É possível que, no futuro, a foto policial pareça o derradeiro suporte para um marco político nos Estados Unidos que começou há décadas", completou.

Trump voou no seu próprio jato para Atlanta e se rendeu numa prisão rodeada por arame farpado e sinais que orientavam os visitantes para a área de “recepção de prisioneiros”. Ele passou cerca de 20 minutos por lá, submetendo-se a algumas das rotinas de admissão de réus criminais. Suas impressões digitais foram colhidas e sua foto foi registrada. Também foi-lhe atribuído um número de identificação, P01135809.

Minutos depois de Trump entrar na prisão, os dados dele apareceram no sistema de registro do condado de Fulton, que o listava como tendo cabelo “loiro ou morango”, altura de 1,80m e 97 quilos. Embora marcante, sua permanência foi breve: já foi solto porque aceitou pagar a fiança de R$ 1 milhão.

Do lado de fora, apoiadores e detratores de Trump reuniram-se o dia todo no calor pantanoso de Atlanta. A mídia foi mantida sob controle. O Gabinete do Xerife do Condado de Fulton proibiu o acesso de repórteres ao estacionamento em frente à entrada principal da prisão, uma ruptura com a tradição.

Antes de deixar Atlanta em seu avião, Trump repetiu os discursos golpistas que o levaram até ali. O caso da Geórgia foi uma "farsa da Justiça", disse ele. "Temos todo o direito de contestar uma eleição que consideramos desonesta", completou.

Ele também acusou a promotora do caso, Fani Willis, de fazer campanha e arrecadar fundos para prendê-lo.

"Por que há tantos assassinatos em Atlanta? Por que há tantos crimes violentos?", questionou Trump em sua rede social, Truth Social. "Um dos principais motivos é a fracassada promotora pública, Fani Willis, que está fazendo campanha e arrecadando fundos para 'pegar Trump' (assim como os outros!)", afirmou, chamando a data desta quinta de "mais um dia triste na América!".

Foto de réu ou foto de campanha?

A foto era realmente necessária? Ou corrobora com a narrativa de 'perseguição' apropriada pelo bilionário para fortalecer sua pré-campanha à Casa Branca? Nos últimos anos, vários departamentos de polícia e redações dos Estados Unidos têm repensado a prática de divulgar fotos policiais ao público, considerando-as prejudiciais num momento em que a culpa de um sujeito ainda não foi provada.

Os promotores nos outros três casos de Trump, tanto estaduais quanto federais, abstiveram-se de fichá-lo, visto que ele é uma das pessoas mais conhecidas no mundo e não é considerado um potencial fugitivo. As leis da Geórgia, no entanto, determinam que uma foto policial seja tirada por um crime, e o xerife da Geórgia encarregado da reserva disse que todos os réus serão tratados igualmente.

De qualquer forma, faz parte da pompa do momento, parte do teatro do direito. E Trump é um homem que sempre compreendeu o poder e a linguagem do teatro. De fazer um show. Da forma como uma imagem pode ser usada para comunicação viral e formação de opinião, tanto que ele compartilhou a foto em sua plataforma de mídia social, Truth Social, com um link para o site de sua campanha, onde a fotografia aparece destacada com uma solicitação de doações.

“Hoje, na prisão notoriamente violenta do condado de Fulton, Geórgia, fui PRESO apesar de não ter cometido NENHUM CRIME”, escreveu ele na plataforma.



Com The New York Times