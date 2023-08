Investigadores vasculham o local do acidente de avião que se acredita ter matado o chefe do Wagner; 'Putin nunca perdoa e nunca esquece'

Investigadores do acidente vasculharam nesta quinta-feira os destroços de um jato que supostamente transportava o chefe mercenário russo Yevgeny Prigozhin, que caiu sem sobreviventes, dois meses depois de ele ter liderado um motim contra a liderança do Exército.

Os investigadores abriram uma investigação criminal, mas não houve nenhuma palavra oficial sobre o que pode ter causado o acidente dessa quarta-feira, ou mesmo confirmação oficial da morte de Prigozhin, além de uma declaração da autoridade aeronáutica dizendo que ele estava a bordo.

O Kremlin e o Ministério da Defesa também não fizeram comentários sobre o destino de Prigozhin, chefe do grupo mercenário Wagner e autodeclarado inimigo do alto escalão do exército, devido ao que ele disse ser o processo incompetente da guerra da Rússia na Ucrânia.

O presidente Vladimir Putin fez uma declaração virtual na conferência dos países Brics na África do Sul, na qual o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, estava presente. Nenhum dos dois fez referência ao acidente de avião no qual 10 pessoas teriam morrido.

A mídia estatal deu ao desastre uma cobertura discreta.

O Embraer Legacy 600 (EMBR3.SA) , que voava de Moscou a São Petersburgo e também transportava membros seniores da equipe de Prigozhin, caiu perto da vila de Kuzhenkino, na região de Tver, ao norte de Moscou.

Um repórter da Reuters no local do acidente na manhã desta quinta-feira viu homens carregando sacos pretos para cadáveres em macas. Parte da cauda do avião e outros fragmentos estavam no chão, perto de uma área arborizada onde investigadores forenses montaram uma tenda.

Moradores de Kuzhenkino disseram ter ouvido um estrondo e depois visto o jato cair no chão.

Um morador, que se identificou como Anatoly, disse: “Em termos do que pode ter acontecido, direi apenas o seguinte: não foi um trovão, foi um estrondo metálico – vamos colocar dessa forma”.

Fontes não identificadas disseram à mídia russa que acreditavam que o avião havia sido abatido por um ou mais mísseis terra-ar. A Reuters não pôde confirmar isso.

Os enlutados deixaram flores e acenderam velas perto dos escritórios d Grupo Wagner em São Petersburgo.

Um canal do Telegram ligado ao Wagner, Zona Cinzenta, declarou Prigozhin morto na noite de quarta-feira, saudando-o como um herói e um patriota "morto nas mãos de pessoas não identificadas", as quais chamou de “traidores da Rússia”.

Na ausência de fatos verificados, alguns dos seus apoiadores apontaram a culpa ao Estado russo, outros a Ucrânia, que tem seu Dia da Independência nesta quinta-feira.

Seja quem for ou o que quer que esteja por detrás do acidente, a sua morte livraria Putin de alguém que tinha colocado o mais sério desafio à sua autoridade desde que chegou ao poder em 1999.

A morte de Prigozhin também deixaria o Wagner, que provocou a ira de Putin em Junho ao organizar um motim falhado contra os altos escalões do exército, sem liderança e levantaria questões sobre as suas futuras operações em África e noutros lugares.

O avião não mostrou nenhum sinal de problema até uma queda abrupta nos últimos 30 segundos, de acordo com dados de rastreamento de voo.

COFUNDADOR DO WAGNER TAMBÉM NO AVIÃO

A Rosaviatsia, agência de aviação da Rússia, publicou os nomes de todas as 10 pessoas a bordo do avião abatido, incluindo Prigozhin e o de Dmitry Utkin, seu braço direito.

Abbas Gallyamov, um antigo redator de discursos de Putin que se tornou crítico, sugeriu, sem oferecer provas, que o líder russo estava por detrás do acidente e que agora tinha reforçado a sua autoridade.

“O establishment está agora convencido de que não será possível opor-se a Putin”, escreveu Gallyamov no Telegram. "Putin é forte o suficiente e capaz de vingança."

Bill Browder, empresário com anos de experiência na Rússia e outro crítico do Kremlin, concordou com essa teoria.

"Putin nunca perdoa e nunca esquece. Ele parecia um fracote humilhado com Prigozhin correndo por aí sem nenhuma preocupação no mundo (após o motim). Isso consolidará sua autoridade", escreveu Browder no X, anteriormente conhecido como Twitter.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse aos repórteres que não sabia o que havia acontecido .

“Mas não estou surpreso”, disse Biden na quarta-feira. “Não acontece muita coisa na Rússia que Putin não esteja atrás.”

SEGUNDO PLANO LIGADO A PRIGOZHIN

O rastreador online Flightradar24 mostrou que o avião havia saído do radar às 18h11 (15h11 GMT). Um vídeo não verificado nas redes sociais mostrou um avião semelhante a um jato particular caindo do céu.

Logo após a queda do avião, um segundo jato particular ligado a Prigozhin, que também parecia estar indo para São Petersburgo, sua base, voltou para Moscou, mostraram dados de rastreamento de voo, e mais tarde pousou.

Prigozhin, 62 anos, liderou o motim contra a liderança do exército nos dias 23 e 24 de junho, que Putin disse que poderia ter levado a Rússia à guerra civil. Os combatentes Wagner abateram helicópteros russos durante a revolta, matando um número não confirmado de pilotos e enfurecendo os militares.

Ele também passou meses criticando a guerra da Rússia na Ucrânia – que Moscou chama de “operação militar especial” – e tentou derrubar o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior.

Muitos russos se perguntaram como ele conseguiu escapar impune de críticas tão descaradas.

O motim foi encerrado por um aparente acordo do Kremlin, que viu Prigozhin concordar em se mudar para a vizinha Bielorrússia. Mas, na prática, ele parecia circular livremente dentro da Rússia após o acordo que teria garantido a sua segurança pessoal.

Prigozhin postou um vídeo na segunda-feira que sugeriu ter sido feito na África. Ele apareceu numa cimeira Rússia-África em São Petersburgo, em Julho.