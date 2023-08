Governador da Flórida, pré-candidato à Casa Branca, ataca brasileiros: 'Vocês não têm direito de vir aos Eua'

O republicano Ron DeSantis, governador da Flórida que acolheu o então presidente Jair Bolsonaro (PL) de braços abertos nas vésperas dele deixar a Presidência da República, afirmou que os brasileiros "não têm o direito de ir aos Estados Unidos" para imigrar. O extremista é rival de Donald Trump nas primárias do Partido Republicano para a eleição presidencial dos Estados Unidos do ano que vem.

A declaração, parte de seu desejo de rever a política imigratória do país, foi feita em uma entrevista que foi ao ar na segunda-feira (21) à rede WGIR, de New Hampshire.

"Do modo como vejo a imigração, se você está na Polônia, no Brasil ou em qualquer lugar, não tem direito de vir para este país. As pessoas vêm porque os americanos acreditam ser do nosso interesse recebê-las", declarou Desantis.

De forma ainda mais direta, disse ter interesse em acabar com a possibilidade de conceder cidadania à família de imigrantes. Com isso, ele descarta, se eleito, conceder anistia aos que estão em situação irregular no país e defende um sistema parecido com o do Canadá ou da Austrália, que foca nas habilidades e nas qualificações do imigrante para recebê-los.

"Um cidadão americano deve trazer ou cônjuge ou filhos estrangeiros. Mas trazer esses primos, tios e tal não é o caminho. Vamos nos livrar disso e nos concentrar mais nas necessidades dos americanos", continuou.

Os EUA abrigam a maior população imigrante brasileira do mundo. Entre 2010 e 2019, a população de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos cresceu quase 50%, subindo de 340.000 para 502.000, segundo dados do Migration Policy Institute.. Embora o país abrigue a maior população de brasileiros que vivem fora do Brasil no mundo, eles representam apenas 1% dos 44,9 milhões de imigrantes em solo americano.

Metade dos brasileiros se concentra em três estados: Flórida (22%), Massachusetts (17%) e Califórnia (11%).

Além da pauta imigratória, o governador da Flórida ganhou um grande reconhecimento nacional entre os republicanos depois de aprovar uma legislação anti-LGBT que proibia a discussão sobre gênero e orientação sexual nas escolas. Criticada pela oposição, a lei conservadora foi nomeada de "Don't Say Gay".

Apesar de ser visto como nome para destronar Trump nas primárias republicanas, as chances são baixas. Segundo pesquisa YouGov publicada nesta semana, o ex-presidente tem 52% das intenções de votos, enquanto DeSantis tem 12%, seguido por outros nove possíveis nomes, todos com menos de 6%.