'Musk não é sério', diz Zuckerberg sobre luta

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, perdeu a paciência com Elon Musk e insinuou que o dono do Twitter não leva a sério a ideia de realizar um combate entre eles.

Em mensagem postada em sua nova rede social, a Threads, Zuckerberg acusou seu rival de dar desculpas para não fazer a aguardada luta que colocaria frente a frente dois dos homens mais ricos e influentes do mundo na atualidade.

"Acho que todos concordamos que Elon não é sério e que chegou a hora de seguir em frente. Eu ofereci uma data real. Dana White [presidente do UFC] ofereceu realizar uma competição legítima para caridade", escreveu o CEO da Meta.

Segundo ele, Musk não confirmou uma data para o combate e disse que precisava passar por uma cirurgia. "E agora pede para treinar no meu pátio. Se Elon um dia falar seriamente sobre uma data real e um evento oficial, ele sabe como me achar. Do contrário, é hora de seguir em frente. Vou me concentrar em competir com pessoas que levam o esporte a sério", acrescentou.

Na semana passada, Musk chegou a anunciar que a luta ocorreria em um "local épico" tendo a Roma Antiga como pano de fundo, enquanto o governo da Itália confirmou a realização do evento em um lugar de "evocação histórica", mas não na capital.

As declarações do dono do Twitter iniciaram uma espécie de corrida entre cidades italianas com monumentos da era romana para sediar a luta dos bilionários, como Benevento, no sul do país.

Musk desafiou Zuckerberg para um combate ao ironizar os planos da Meta, empresa dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, de lançar a Threads, rede social criada para desafiar o Twitter. (com Ansa)