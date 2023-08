Papa encoraja jovens a vencer luta contra mudanças climáticas

O papa Francisco disse nesta quinta-feira (3) que os jovens podem vencer a batalha contra as mudanças climáticas e conseguir que os líderes mundiais enfrentem a crise com medidas efetivas.

A declaração foi dada pelo Pontífice durante encontro com estudantes da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, no segunda dia de sua viagem apostólica por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"Devemos reconhecer a dramática urgência de cuidar da casa comum", disse o argentino, enfatizando que "vencer o desafio climático e ambiental é possível".

Francisco apelou aos jovens para serem protagonistas desta mudança, mas sem sectarismo e ideologias. "Trate de assumir o que infelizmente continua a ser adiado: a necessidade de redefinir o que chamamos de progresso e evolução.

Porque, em nome do progresso, houve muita regressão", lembrou.

O líder da Igreja Católica reforçou ainda que os jovens são a "geração que pode vencer este desafio, pois têm os instrumentos científicos e tecnológicos mais avançados". "Mas, por favor, não caiam na armadilha de ter visões parciais".

Segundo ele, para isso acontecer é preciso algumas tarefas como "ouvir o sofrimento do planeta junto com o dos pobres; colocar o drama da desertificação em paralelo ao dos refugiados; a questão das migrações junto com a queda da natalidade" e dizer "não às polarizações", mas ter visões do todo.

"Não podemos nos contentar com simples paliativos ou compromissos tímidos e ambíguos para quem os caminhos intermediários são apenas um pequeno atraso no desastre", advertiu ele na JMJ "mais verde" da história.

O discurso foi feito no Parque Eduardo VII, em Lisboa, perante a mais de 500 mil peregrinos e centenas de bandeiras erguidas. Durante o evento, os jovens procuraram respeitar o espaço verde do local com cartazes com a seguinte frase: "Proteja as árvores de Lisboa".

Ao chegar, o religioso agradeceu a presença dos fiéis e disse que "o Senhor os chamou, não apenas nestes dias, mas desde o início de seus dias".

"Sim, ele os chamou pelo nome. Chamados pelo nome: tente imaginar essas palavras escritas em letras grandes; e então pense que elas estão escritas dentro de você, em seus corações, como se formassem o título de sua vida, o significado do que você é: você é chamado, você é chamado, você é chamado pelo nome", ressaltou.

Hoje, um grupo de jovens também elaborou um Manifesto no qual concorda em consumir menos e reaproveitar as coisas, colocando a reciclagem "na linguagem desta geração".

O documento, que também questiona as instituições políticas e a própria Igreja, "foi entregue esta manhã ao Papa", informou dom Claudio Giuliodori, professor adjunto da Universidade Católica, para quem "os jovens podem ser o motor da mudança". (com Ansa)