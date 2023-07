Trump diz ter sido intimado por ataque ao Capitólio

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que está sendo investigado criminalmente pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Ele afirmou ter sido comunicado por uma carta do Departamento de Justiça na noite de domingo (16). O porta-voz do procurador especial Jack Smith, que lidera a investigação, não quis comentar.

Esse tipo de correspondência pode preceder uma acusação formal - foi o que aconteceu no mês passado, em uma investigação contra Trump pelo manejo ilegal de documentos sensíveis para a segurança nacional, que ele manteve em seu poder após deixar o cargo de presidente.

Em uma publicação na própria rede social Truth, Trump diz que a carta alerta que ele tem quatro dias para se apresentar a um júri, em audiência para definir se o processo vai adiante.

"O enlouquecido Jack Smith, o procurador do Departamento de Justiça de Joe Biden, enviou uma carta (domingo à noite!) dizendo que sou um alvo da investigação do grande júri do 6 de Janeiro e me dando quatro dias, muito curtos, para comparecer diante do grande júri, o que quase sempre significa prisão e indiciamento", escreveu. (com Ansa)