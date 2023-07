Aliados da Otan oferecem garantias de segurança à Ucrânia enquanto Biden ataca Putin 'covarde'

O presidente Joe Biden acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de ter uma "desejo covarde por terra e poder" no final da cúpula da Otan, nesta quarta-feira (12), onde a Ucrânia obteve novas garantias de segurança dos Estados Unidos e seus aliados para sua defesa contra Moscou.

Membros do bloco militar mais poderoso do mundo ofereceram a perspectiva de proteção de longo prazo um dia depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, denunciou como "absurda" a recusa em oferecer um convite ou cronograma para a entrada da Ucrânia na Otan.

A Ucrânia tem pressionado por uma adesão rápida enquanto luta contra uma invasão russa desencadeada em fevereiro de 2022, que matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou milhões.

Em vez disso, uma declaração do grupo G7 dos países mais industrializados do mundo lançou uma estrutura para negociações bilaterais para fornecer apoio militar e financeiro, compartilhamento de inteligência e uma promessa de medidas imediatas se a Rússia atacar novamente.

"A Otan está mais forte, mais energizada e, sim, mais unida do que nunca em sua história. Na verdade, mais vital para nosso futuro compartilhado. Não aconteceu por acidente. Não foi inevitável", disse Biden.

"Quando Putin, e sua ânsia covarde por terra e poder, desencadeou sua guerra brutal contra a Ucrânia, ele estava apostando que a Otan iria se desintegrar... Mas ele pensou errado."

Engolindo sua decepção com a falta de um cronograma de adesão, Zelenskiy elogiou o "apoio prático e sem precedentes da Otan à Ucrânia", e disse que na cúpula a Ucrânia obteve "claridade inequívoca de que estará na Otan".

Ele twittou: "Acredito que estaremos na Otan assim que a situação de segurança se estabilizar. Simplificando, quando a guerra terminar, a Ucrânia será convidada para a Otan e a Ucrânia se tornará claramente um membro da Aliança".

Em uma reunião com Zelenskiy, Biden prometeu a ele que os EUA estavam fazendo todo o possível para atender às necessidades da Ucrânia e reconheceu a frustração de Zelenskiy com a escala e a velocidade do apoio.

“Sua resiliência e determinação têm sido um modelo para o mundo inteiro ver”, disse Biden. "Estou ansioso pelo dia em que teremos a reunião para celebrar sua adesão oficial à Otan."

"A má notícia para você é que não vamos a lugar nenhum. Você está preso a nós", brincou Biden, provocando risadas de Zelenskiy.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que Biden discutiria a questão dos mísseis de longo alcance com Zelenskiy quando eles se encontrassem.

Falando aos repórteres mais tarde, Biden disse: "Uma coisa que Zelenskiy entende agora é que se ele está ou não na Otan agora não é relevante", desde que ele tenha os compromissos assumidos na cúpula. "Ele não está preocupado com isso agora."

Zelenskiy disse a Biden que queria agradecer a "todos os americanos" pelos bilhões de dólares em ajuda que seu país recebeu.

O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse à Ucrânia que Kiev precisava mostrar gratidão pelas doações de armas para persuadir os políticos ocidentais a doar mais.

Zelenskiy disse: "Sempre fomos gratos ao Reino Unido, aos primeiros-ministros e ao ministro da Defesa porque as pessoas sempre nos apoiam."

Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos vêm negociando com Kiev há semanas uma ampla estrutura internacional de apoio, abrangendo equipamentos militares modernos e avançados, como caças, treinamento, compartilhamento de inteligência e defesa cibernética.

Em troca, a Ucrânia prometeria uma melhor governança, inclusive por meio de reformas judiciais e econômicas e maior transparência.

A primeira sessão de um novo Conselho OTAN-Ucrânia também foi realizada na quarta-feira, um formato projetado para estreitar a cooperação entre Kiev e a aliança de 31 nações.

'POTENCIALMENTE MUITO PERIGOSO'

A Otan é construída em torno de garantias mútuas de segurança, segundo as quais um ataque a um é um ataque a todos, e evitou cuidadosamente estender quaisquer compromissos militares firmes à Ucrânia, temendo que corresse o risco de aproximá-la de uma guerra total com a Rússia.

A Ucrânia tem desconfiado de quaisquer "garantias" de segurança menos vinculativas, uma vez que a invasão da Rússia já pisou no chamado Memorando de Budapeste, sob o qual as potências internacionais se comprometeram a manter o país seguro em troca de Kiev desistir de suas armas nucleares da era soviética.

Falando anteriormente ao lado de Zelenskiy, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a Ucrânia está mais próxima da aliança do que nunca, e ignorou novos avisos da Rússia sobre as consequências de apoiar a Ucrânia.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que os acordos de segurança para a Ucrânia não foram projetados para substituir a adesão plena à OtanTAN e disse que os compromissos na cúpula marcam um ponto alto para o apoio do Ocidente a Kiev.

A Rússia, que diz que a expansão da Otan para o leste é uma ameaça existencial à sua própria segurança, rapidamente atacou.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que era "potencialmente muito perigoso" para o Ocidente dar garantias de segurança à Ucrânia.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a cúpula mostrou que a Otan está voltando aos "esquemas da Guerra Fria" e acrescentou que responderia "de maneira oportuna e apropriada, usando todos os meios e métodos à nossa disposição".