Motins na França: 'todas as opções' consideradas após terceira noite de violência desde tiroteio fatal

O governo da França disse que examinará "todas as opções" para restaurar a ordem nesta sexta-feira (30), depois que os distúrbios em todo o país se transformaram durante a noite no tumulto mais destrutivo desde que a polícia atirou e matou um adolescente em uma blitz de trânsito.

Centenas de policiais ficaram feridos e centenas de pessoas foram presas, disseram as autoridades, enquanto manifestantes entraram em confronto com policiais em vilas e cidades da França, com prédios e veículos incendiados e lojas saqueadas.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, que quadruplicou o destacamento policial para 40.000 policiais na noite de quinta-feira em uma tentativa de conter a terceira noite de agitação, disse no Twitter que a polícia fez 667 prisões.

Em todo o país, 249 policiais ficaram feridos nos confrontos, disseram as autoridades. O Ministério do Interior disse que 79 postos policiais foram atacados, assim como 119 prédios públicos, incluindo 34 prefeituras e 28 escolas.

O presidente Emmanuel Macron, que até agora descartou a declaração de estado de emergência, estava a caminho de Paris, a partir de Bruxelas, depois de deixar uma cúpula da União Europeia mais cedo, para participar de uma segunda reunião de crise do gabinete em dois dias.

O governo examinará "todas as opções" para restaurar a ordem, disse a primeira-ministra Elisabeth Borne, chamando a violência de "intolerável e indesculpável" em um tuíte.

"A prioridade é garantir a unidade nacional e a maneira de fazer isso é restaurar a ordem", disse ela a repórteres durante uma visita a um subúrbio de Paris.

A violência explodiu novamente em Marselha, Lyon, Pau, Toulouse e Lille, bem como em partes de Paris, incluindo o subúrbio da classe trabalhadora de Nanterre, onde Nahel M., de 17 anos, descendente de argelinos e marroquinos, foi morto a tiros na terça-feira (27).

Sua morte alimentou queixas de longa data de violência policial e racismo sistêmico dentro das agências de aplicação da lei de grupos de direitos humanos e nos subúrbios de baixa renda e racialmente mistos das principais cidades da França.

Paisagens urbanas em chamas

Vídeos noturnos nas mídias sociais mostraram paisagens urbanas em chamas em todo o país. Um bonde foi incendiado na cidade de Lyon, no leste do país, e 12 ônibus foram destruídos em uma garagem em Aubervilliers, no norte de Paris.

A fachada do centro aquático adjacente de Aubervilliers, onde serão realizados os treinamentos para as Olimpíadas de 2024, foi levemente danificada pelo incêndio, disse a Solideo - empresa responsável pelas infraestruturas dos Jogos - à Reuters.

Em Nanterre, nos arredores da capital, manifestantes incendiaram carros, barricaram ruas e lançaram projéteis contra a polícia após uma vigília pacífica realizada anteriormente para homenagear o menino morto.

No shopping Chatelet Les Halles, no centro de Paris, uma loja de calçados da Nike foi invadida e várias pessoas foram presas depois que as vitrines foram quebradas na rua comercial Rue de Rivoli, disse a polícia de Paris.

O ministro dos Transportes, Clement Beaune, disse à rádio RMC nesta sexta-feira que não descarta o fechamento da rede de transporte público da capital.

Uma fonte disse à Reuters que vários supermercados foram saqueados em todo o país.

Em Genebra, o escritório de direitos das Nações Unidas enfatizou a importância da reunião pacífica, e instou as autoridades francesas a garantir que o uso da força pela polícia seja legal, proporcional e não discriminatório.

“Este é um momento para o país abordar seriamente as profundas questões de racismo e discriminação racial na aplicação da lei”, disse o porta-voz Ravina Shamdasani.

Grupos de direitos humanos alegam racismo sistêmico dentro das agências policiais na França, uma acusação que Macron negou. Em 2020, seu governo prometeu "tolerância zero" ao racismo nas agências de aplicação da lei.

O policial que os promotores disseram ter reconhecido por ter disparado um tiro letal contra o adolescente foi colocado nessa quinta-feira sob investigação formal por homicídio voluntário - o equivalente a ser acusado sob jurisdições anglo-saxônicas. Ele está preso preventivamente.

Seu advogado, Laurent-Franck Lienard, disse que seu cliente mirou na perna do motorista, mas foi atingido, fazendo com que ele atirasse em direção ao peito. "Obviamente (o policial) não queria matar o motorista", disse Lienard à BFM TV.

Alguns governos ocidentais alertaram nessa quinta-feira seus cidadãos na França para terem cautela.

Os americanos "devem evitar reuniões de massa e áreas de atividade policial significativa", disse a embaixada dos EUA em um tweet, enquanto as autoridades do Reino Unido instaram os britânicos a monitorar a mídia, evitar protestos e verificar os conselhos ao viajar.

Durante a noite no sul da França, a polícia disparou granadas de gás lacrimogêneo e o ponto turístico de Le Vieux Port, em Marselha, foi evacuado quando jovens entraram em confronto com a polícia.

Em Roubaix, norte da França, um incêndio destruiu o escritório da empresa TESSI e vários carros foram incendiados.

A agitação reviveu as memórias de três semanas de tumultos em todo o país em 2005, que forçaram o então presidente Jacques Chirac a declarar estado de emergência.

Essa onda de violência eclodiu no subúrbio parisiense de Clichy-sous-Bois após a morte de dois jovens que acabaram eletrocutados em uma subestação de energia enquanto se escondiam da polícia.