Mercenários rebeldes russos recuam antes de Moscou 'para evitar derramamento de sangue'

Mercenários russos fortemente armados que avançaram a maior parte do caminho para Moscou começaram a voltar neste sábado, impondo um grande desafio ao poder do presidente Vladimir Putin. O líder disse que a meia volta seria para evitar "derramamento de sangue".

Yevgeny Prigozhin, ex-aliado de Putin e fundador do exército de Wagner, disse que seus homens chegaram a 200 quilômetros da capital. Mais cedo, Moscou mobilizou soldados em preparação para sua chegada e disse aos moradores para evitarem sair de suas casas.

Os caças Wagner capturaram a cidade de Rostov, centenas de quilômetros ao sul, antes de correr em comboio pelo país, transportando tanques e caminhões blindados e quebrando barricadas montadas para detê-los, mostra vídeo que circula na internet,

Na noite de sábado (hora local russa), combatentes de Wagner carregaram tanques em trailers e começaram a se retirar do quartel-general militar de Rostov que haviam tomado, disse uma testemunha da Reuters.

"Em 24 horas, chegamos a 200 km de Moscou. Nesse tempo, não derramamos uma única gota do sangue de nossos combatentes", disse Prigozhin, vestido com uniforme de combate completo, em um local não revelado em um vídeo.

"Entendendo... que o sangue russo será derramado de um lado, estamos invertendo nossas colunas e voltando aos campos de campanha conforme planejado."

A Reuters não pôde verificar de forma independente até onde os mercenários de Prigozhin chegaram. Um vídeo anterior mostrou comboios de veículos Wagner a menos de 500 quilômetros de Moscou.

O escritório de Alexander Lukashenko disse que a decisão de interromper o movimento de combatentes Wagner pela Rússia foi negociada pelo presidente bielorrusso, com a aprovação de Putin, em troca de garantias para sua segurança.

Seu escritório não deu mais detalhes. Não houve nenhuma palavra imediata de Putin sobre o aparente acordo.

A insurreição relâmpago de Wagner pareceu se desenvolver com pouca resistência das forças armadas regulares da Rússia, levantando questões sobre o controle de Putin sobre o poder na nação com armas nucleares, mesmo após a interrupção abrupta do avanço de Wagner.

Anteriormente, Prigozhin disse que o que chamou de "marcha por justiça" tinha como objetivo remover comandantes russos corruptos e incompetentes que ele culpa por "estragar" a guerra na Ucrânia.

Em um discurso televisionado do Kremlin, Putin disse anteriormente que a rebelião de Wagner colocou a própria existência da Rússia sob ameaça.

"Estamos lutando pela vida e segurança de nosso povo, por nossa soberania e independência, pelo direito de permanecer a Rússia, um estado com mil anos de história", disse ele, prometendo punição para aqueles que "prepararam uma insurreição armada".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que a revolta de Wagner, que provocou uma onda de telefonemas de alto nível entre líderes ocidentais, expôs o caos na Rússia.

"Hoje o mundo pode ver que os mestres da Rússia não controlam nada. E isso não significa nada. Simplesmente um caos completo. Uma ausência de qualquer previsibilidade", disse Zelenskiy em seu vídeo noturno.

O vídeo obtido pela Reuters mostrou transportadores de tropas e dois caminhões-plataforma, cada um carregando um tanque, dirigindo 30 milhas (50 km) além da cidade de Voronezh, mais da metade do caminho para Moscou.

Um helicóptero disparou contra eles perto de Voronezh, onde um depósito de combustível explodiu em uma bola de fogo logo após um helicóptero passar, mostraram imagens de vídeo obtidas pela Reuters.

'HAVERÁ GUERRA CIVIL?'

Os combatentes liderados por Prigozhin, um ex-presidiário, incluem milhares de ex-prisioneiros recrutados nas prisões russas.

Seus homens travaram as batalhas mais sangrentas da guerra de 16 meses na Ucrânia, incluindo a prolongada batalha pela cidade oriental de Bakhmut. Ele protestou durante meses contra os altos escalões do exército regular, acusando os generais de incompetência e de reter munição de seus combatentes.

Neste mês, ele desafiou ordens para assinar um contrato que colocava suas tropas sob o comando do Ministério da Defesa.

Ele lançou o aparente motim nessa sexta-feira, depois de alegar que os militares mataram muitos de seus combatentes em um ataque aéreo. O Ministério da Defesa negou isso.

Ele disse que capturou o quartel-general do Distrito Militar do Sul da Rússia sem disparar um tiro em Rostov, que serve como o principal centro logístico da retaguarda para toda a força de invasão da Rússia na Ucrânia.

Os moradores da cidade se movimentaram calmamente, filmando em telefones celulares enquanto os combatentes de Wagner em veículos blindados e tanques de batalha tomavam posições.

Um tanque estava preso entre prédios de estuque com cartazes anunciando um circo. Outro tinha "Sibéria" pintado com tinta vermelha na frente, uma aparente declaração de intenção de varrer toda a Rússia.

"Haverá guerra civil?", perguntou uma mulher em Rostov aos mercenários. "Não, vai ficar tudo bem", respondeu um.

A região ao redor de Rostov é um importante centro de petróleo, gás e grãos .

Em uma série de mensagens agitadas durante a noite, Prigozhin exigiu que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do estado-maior, Valery Gerasimov, fossem vê-lo em Rostov.

UCRÂNIA ATACA PERTO DE BAKHMUT

As capitais ocidentais disseram que estão acompanhando de perto a situação na Rússia com armas nucleares. O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou com os líderes da França, Alemanha e Grã-Bretanha, enquanto o secretário de Estado, Antony Blinken, conversou com os colegas do G7.

O principal oficial militar dos EUA, o general do exército Mark Milley, cancelou uma viagem programada ao Oriente Médio por causa da situação na Rússia.

"Isso representa o desafio mais significativo para o Estado russo nos últimos tempos", disse o Ministério da Defesa britânico.

A insurreição corre o risco de deixar a força de invasão da Rússia na Ucrânia em desordem, no momento em que Kiev está lançando sua contra-ofensiva mais forte desde o início da guerra em fevereiro do ano passado.

Os militares da Ucrânia disseram neste sábado que suas forças fizeram avanços perto de Bakhmut, na frente oriental, e em uma área mais ao sul.

A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, escrevendo no Telegram, disse que uma ofensiva foi lançada perto de um grupo de aldeias ao redor de Bakhmut, que foi tomada pelas forças de Wagner em maio, após meses de combate.

"Em todas essas áreas, fizemos avanços", escreveu Maliar.

Oleksandr Tarnavskiy, comandante da frente sul, disse que as forças ucranianas libertaram uma área perto de Krasnohorivka, a oeste do centro regional de Donetsk, controlado pela Rússia.

Ele disse que a área estava sob controle russo desde que as forças separatistas apoiadas por Moscou assumiram o controle em 2014.