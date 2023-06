Ruídos são detectados em área de busca de submersível

A Guarda Costeira dos Estados Unidos, que corre contra o tempo para resgatar o submersível desaparecido perto dos destroços do Titanic, informou nesta quarta-feira (21) que detectou "ruídos subaquáticos" na área de busca.

Além de navios norte-americanos e canadenses, alguns aviões também foram disponibilizados para a operação, que envolve uma área de aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados.

Com cinco pessoas a bordo, entre elas o bilionário britânico Hamish Harding, o Titan teria menos de 24 horas de oxigênio restante.

"A aeronave P-3 canadense detectou ruídos subaquáticos na área de busca. Como resultado, as operações de ROVs [veículo operado remotamente] foram realocadas na tentativa de explorar a origem dos ruídos", explicaram as autoridades norte-americanas.

A Guarda Costeira dos EUA, contudo, não deu mais detalhes sobre os sons detectados ou como foram capturados.

"Esta é uma busca muito complexa e a equipe está trabalhando o tempo todo para trazer todos os recursos e conhecimentos disponíveis o mais rápido possível", garantiu o capitão da Guarda Costeira dos EUA, Jamie Frederick.

O coordenador de comunicação do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, revelou que o presidente norte-americano, Joe Biden, está "acompanhando de perto" os trabalhos das equipes de resgate para tentar encontrar o submersível desaparecido no Atlântico. (com Ansa)