Biden cobra desarmamento civil nos EUA: 'Crianças morrem como soldados na guerra'

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez um forte apelo, nesta sexta-feira (16), durante a cúpula de segurança de armas de fogo na cidade de Hartford, em Connecticut, pelo desarmamento de civis no país. No discurso, ele afirmou que “crianças americanas envolvidas em tiroteios escolares estão sofrendo o mesmo trauma que soldados em guerra”.

A cerimônia desta sexta marcou o “aniversário” de um ano desde a aprovação de um projeto de lei bipartidário destinado a impedir que pessoas perigosas tenham acesso a armas. Em fala direcionada a vítimas de violência armada, que marcaram presença no evento, o democrata disse que ainda há mais a ser feito.

"Qual é a diferença entre o estresse pós-traumático que um soldado enfrenta nas colinas do Afeganistão e o tipo de trauma que uma criança da quarta série enfrenta na sala de aula quando precisa se abaixar e se proteger?", perguntou o presidente norte-americano.

O apelo de Biden por ação ocorre em um momento de profundo pessimismo sobre as perspectivas de ações legislativas significativas sobre o controle de armas, apesar de um tiroteio em massa após o outro nos Estados Unidos.

Mesmo com maiorias nas duas casas do Congresso durante os dois primeiros anos de Biden no cargo, os democratas não conseguiram aprovar uma proibição de armas de assalto. Qualquer esforço agora provavelmente fracassará na Câmara controlada pelos republicanos, já que o partido está amplamente unido contra novas medidas de controle de armas.

No entanto, Biden afirmou que o Congresso deve encontrar uma maneira de endurecer as leis. "Se este Congresso se recusar a agir, precisamos de um novo Congresso”, ressaltou.

Projeto de lei bipartidário

Há um ano, um grupo bipartidário de legisladores chegou a um acordo estreito, motivado por um tiroteio em uma escola primária em Uvalde, Texas, que matou 19 crianças e dois professores.

O PL ampliou as verificações de antecedentes para compradores de armas e destinou milhões de dólares para que os estados investissem em programas de intervenção, como tribunais de saúde mental e de drogas, e pudessem implementar leis de bandeira vermelha que permitem que as autoridades confisquem temporariamente armas de qualquer pessoa considerada por um juiz como muito perigosa para possuí-las.

Biden disse nesta sexta que o Departamento de Justiça já forneceu mais de 230 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão na cotação atual) para os estados ampliarem tais leis, e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos também forneceu mais de 1,5 bilhão de dólares (R$ 7,2 bilhões) para os estados contratarem 14 mil profissionais de saúde mental para escolas.

Ele afirmou que a legislação já está tendo efeito sobre a criminalidade violenta na América, mas chamou isso apenas de "primeiro passo".

Diminuição de mortes

O Conselho de Justiça Criminal, uma organização não partidária, examinou tendências em 35 cidades dos Estados Unidos e descobriu que homicídios, agressões com armas de fogo e relatos de violência doméstica diminuíram ligeiramente em 2022 em comparação com o ano anterior.

O Gun Violence Archive (arquivo de violência armada, na tradução livre), um grupo de pesquisa sem fins lucrativos que rastreia a violência armada usando relatórios policiais, cobertura de notícias e outras fontes públicas, contabilizou mais de 260 tiroteios em massa até o fim de maio. No ano passado, o grupo contabilizou 647 tiroteios em massa, definidos como incidentes em que pelo menos quatro pessoas foram mortas ou feridas.

"Não sei quantas vezes me encontrei com pessoas em eventos no país que apertam minha mão e dizem: 'Estou preocupado porque houve outro tiroteio perto de onde moro. Tenho medo de enviar meu filho para a escola. Isso teve um impacto profundo”, disse Biden.

Biden afirmou em março que tinha "usado toda a minha autoridade executiva para fazer, por conta própria, qualquer coisa em relação às armas" e acrescentou que o ônus de agir estava sobre o Congresso.