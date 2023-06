Papa Francisco deixa hospital após 9 dias internado

O papa Francisco deixou nesta sexta-feira (16) o Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, onde estava internado desde o dia 7 de junho para uma cirurgia no abdômen.

O líder da Igreja Católica saiu pela entrada principal da unidade em sua cadeira de rodas, acenando para os pacientes e jornalistas que o esperavam.

"Estou vivo! Obrigado pelo serviços de vocês, muito obrigado", afirmou o religioso ao cruzar duas alas do hospital.

O Vaticano informou que as realizações do Angelus no domingo (18) e das audiências marcadas para os próximos dias acontecerão normalmente.

Por outro lado, a audiência geral de quarta-feira (21) não será celebrada pelo pontífice "para salvaguardar a recuperação pós-operatória do Santo Padre".

A saída do Papa do hospital romano era aguardada desde as primeiras horas da manhã, tanto que uma multidão de fiéis o esperava na entrada do Gemelli.

"O Papa está bem, vocês o viram. Ele tem que se recuperar, assim como todo mundo.

Portanto, ele vai prosseguir com sua recuperação em Santa Marta, mas já retomou o trabalho", disse Sergio Alfieri, cirurgião que operou Francisco.

"Quanto às próximas viagens e compromissos, ele confirmou todas as viagens. Ele poderá enfrentá-las melhor do que antes, porque não tem mais os desconfortos que tinha. Será um Papa mais forte", acrescentou o profissional.

O líder católico foi submetido a uma laparotomia, cirurgia para correção de uma laparocele, espécie de hérnia que se formara na cicatriz de uma operação no cólon feita em 2021. (com Ansa)