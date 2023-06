Mike Pence entra na disputa pela Casa Branca em 2024

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence confirmou nesta segunda-feira (5) sua candidatura para as primárias do Partido Republicano para disputar as eleições presidenciais de 2024.

O político de 63 anos, que exerceu a função de vice-presidente de 2017 a 2021, protocolou a documentação necessária na comissão eleitoral federal.

Entre os principais rivais de Pence estão o governador da Flórida, Ron DeSantis, e seu antigo chefe, o ex-presidente do país Donald Trump.

O ex-governador do estado da Indiana deverá lançar sua pré-candidatura oficialmente na próxima quarta-feira (7) em Iowa, data de seu 64º aniversário.

Segundo estimativas do site FiveThirtyEight, Pence largará na conturbada corrida republicana atrás de Trump e DeSantis, mas à frente de Nikki Haley e Vivek Ramaswamy. (com Ansa)