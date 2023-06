Presidente Joe Biden promulga lei que evita risco de calote na dívida dos Estados Unidos

O presidente Joe Biden promulgou, neste sábado (3), a nova legislação que eliminou a ameaça de calamidade econômica decorrente de um calote na dívida dos Estados Unidos, chamada "Lei de Responsabilidade Fiscal de 2023".

O ato foi assinado após semanas de quedas de braço com os republicanos e aprovações na Câmara e no Senado. O texto suspende o teto da dívida pública americana até janeiro de 2025 e fixa determinados objetivos orçamentários.

A assinatura ocorreu apenas dois dias antes da chamada "data X", quando Janet L. Yellen, secretária do Tesouro, havia dito que o governo ficaria sem dinheiro para pagar suas dívidas. Economistas haviam previsto que, caso isso ocorresse, o colapso resultante na confiança nas promessas financeiras dos Estados Unidos causaria instabilidade econômica em todo o mundo.

Para evitar isso, a legislação assinada pelo democrata suspende o teto da dívida do país, permitindo ao governo tomar empréstimos para cumprir suas obrigações. Em declarações à nação nesta sexta-feira, Biden afirmou que era crucial para republicanos e democratas encontrarem uma maneira de chegar a um acordo.

"Nada, absolutamente nada, teria sido mais irresponsável. Nada teria sido mais catastrófico", disse o presidente em seu primeiro discurso em horário nobre no Salão Oval como presidente.

Ele acrescentou logo em seguida que tal resultado teria significado que "a posição dos Estados Unidos como o parceiro financeiro mais confiável e confiável do mundo teria sido arruinada".

"Portanto, foi crucial chegar a um acordo", completou.

A negociação

As negociações para chegar a esse acordo pareciam improváveis de ter sucesso em alguns momentos, dadas as profundas diferenças ideológicas entre a Casa Branca e os republicanos, que controlam a Câmara e têm quase o mesmo número de assentos no Senado.

Os republicanos da Câmara, liderados pelo presidente Kevin McCarthy, exigiram cortes profundos nos gastos das prioridades de Biden em troca de concordar em elevar o teto da dívida. O presidente inicialmente relutou em negociar, insistindo que os republicanos elevassem o teto da dívida sem condições, como membros de ambos os partidos haviam feito no passado.

Essas posições - que ambos os lados mantiveram durante meses este ano - finalmente ruíram várias semanas atrás, quando o Biden concordou em iniciar discussões com McCarthy, um republicano da Califórnia.

Vitória?

Após um acordo finalmente ser alcançado, ambos os homens declararam vitória, afirmando terem conquistado concessões importantes de seu adversário.

McCarthy caracterizou o acordo como "uma grande vitória" e um passo importante em direção aos cortes necessários nos gastos do governo, estimados em cerca de US$ 1,5 trilhão ao longo da próxima década, segundo o Escritório de Orçamento do Congresso.

"Finalmente estamos reduzindo os gastos discricionários por causa deste projeto de lei, e estamos fazendo isso ao mesmo tempo em que financiamos integralmente a defesa nacional e os veteranos, preservando o Seguro Social e o Medicare", disse o presidente da Casa em um discurso no plenário da Câmara depois da aprovação do projeto.

Ao mesmo tempo, Biden e seus assessores descreveram o acordo como um sucesso porque a Casa Branca rejeitou cortes mais draconianos nos gastos propostos inicialmente pelos republicanos.

Eles afirmaram que a agenda de Biden acabou sendo em grande parte intocada, mesmo quando os republicanos concordaram em elevar o teto da dívida — algo que muitos no partido haviam prometido não fazer.

Desde o anúncio do acordo, houve alguns resmungos de ambos os lados. Alguns republicanos conservadores votaram contra a medida na Câmara, dizendo que ela não reduzia os gastos o suficiente.

Já os democratas se opuseram porque impunha novos requisitos de trabalho a alguns adultos que recebiam vale-alimentação e dava luz verde a um gasoduto de gás natural contestado por ambientalistas.

Mas Biden disse que o acordo final foi o que cada lado poderia esperar em um governo dividido.

"Ninguém obteve tudo o que queria, mas o povo americano obteve o que precisava", concluiu.