Erdogan da Turquia vence em teste eleitoral de seus 20 anos de governo

O presidente Tayyip Erdogan estendeu suas duas décadas no poder nas eleições deste domingo (28), ganhando mais um mandato para buscar políticas cada vez mais autoritárias que polarizaram a Turquia e fortaleceram sua posição como potência militar regional.

Seu adversário, Kemal Kilicdaroglu, chamou-a de "a eleição mais injusta em anos", mas não contestou o resultado.

Os resultados oficiais mostraram que Kilicdaroglu obteve 47,9% dos votos contra 52,1% de Erdogan, apontando para uma nação profundamente dividida.

A eleição foi vista como uma das mais importantes para a Turquia, com a oposição acreditando que tinha uma grande chance de derrubar Erdogan e reverter suas políticas depois que sua popularidade foi atingida por uma crise de custo de vida.

Em vez disso, a vitória reforçou sua imagem de invencibilidade, depois de já ter redesenhado a política interna, econômica, de segurança e externa do país membro da Otan de 85 milhões de habitantes.

A perspectiva de mais cinco anos de seu governo é um grande golpe para os oponentes que o acusam de minar a democracia enquanto ele acumula cada vez mais poder - uma acusação que ele nega.

A derrota de Kilicdaroglu provavelmente será lamentada pelos aliados da Turquia na OTAN, que ficaram alarmados com os laços de Erdogan com o presidente russo, Vladimir Putin, que parabenizou seu "querido amigo" por sua vitória.

Dirigindo-se a apoiadores jubilosos de cima de um ônibus em Istambul, Erdogan, 69 anos, disse que "o único vencedor hoje é a Turquia". "Agradeço a cada um de nosso povo que mais uma vez nos deu a responsabilidade de governar o país por mais cinco anos", disse ele.

A vitória de Erdogan estende seu mandato como o líder mais antigo desde que Mustafa Kemal Ataturk estabeleceu a Turquia moderna a partir das ruínas do Império Otomano há um século - um aniversário politicamente poderoso a ser marcado em outubro com Erdogan no comando.

Erdogan, chefe do Partido AK, de raízes islâmicas, apelou aos eleitores com uma retórica nacionalista e conservadora durante uma campanha divisiva que desviou a atenção dos profundos problemas econômicos.

Em seu discurso de vitória, voltou a atacar a oposição, chamando-a de pró-LGBT.

Kilicdaroglu, que havia prometido colocar o país em um caminho mais democrático e colaborativo, disse que a votação mostrou a vontade do povo de mudar um governo autoritário. "Todos os meios do estado foram colocados aos pés de um homem", disse ele.

'TRISTE E DESAPONTADA'

Apoiadores de Erdogan, que se reuniram do lado de fora de sua residência em Istambul, cantaram Allahu Akbar, ou Deus é o Maior.

"Espero que tudo melhore", disse Nisa, 28, uma mulher com lenço na cabeça e uma faixa com o nome de Erdogan.

Outro apoiador de Erdogan disse que a Turquia ficaria mais forte com ele no cargo por mais cinco anos.

"Existem questões, problemas em todos os países do mundo, também nos países europeus... Com uma liderança forte, vamos superar os problemas da Turquia também", disse o torcedor que se identificou como Mert, 39, enquanto comemorava com seu filho.

Bugra Oztug, 24, que votou em Kilicdaroglu, culpou a oposição por não ter mudado. "Sinto-me triste e desapontado, mas não estou desesperado. Ainda acho que há pessoas que podem ver a realidade e a verdade", disse Oztug.

O desempenho de Erdogan surpreendeu oponentes que pensaram que os eleitores o puniriam pela resposta inicialmente lenta do estado aos terremotos devastadores em fevereiro, nos quais mais de 50.000 pessoas morreram.

Mas no primeiro turno de votação em 14 de maio, que incluiu eleições parlamentares, seu partido AK emergiu em 10 das 11 províncias atingidas pelos terremotos, ajudando-o a garantir uma maioria parlamentar junto com seus aliados.

MEDOS DE LIBERDADE

O presidente francês, Emmanuel Macron, deu os parabéns, dizendo que a França e a Turquia têm "enormes desafios a enfrentar juntos".

Os presidentes do Irã, Israel e o rei saudita estavam entre os líderes para parabenizá-lo no Oriente Médio, onde Erdogan afirmou a influência turca, às vezes com poder militar. Erdogan, que esteve durante anos em desacordo com vários governos da região, assumiu uma postura mais conciliadora nos últimos anos.

Emre Erdogan, professor de ciências políticas da Universidade de Bilgi, em Istambul, atribuiu o sucesso de Erdogan à crença de seus partidários "em sua capacidade de resolver problemas, embora tenha criado muitos deles".

Erdogan também manteve o apoio dos eleitores conservadores que por muito tempo se sentiram marginalizados. "Esta era será caracterizada por um declínio nas liberdades políticas e civis, polarização e lutas culturais entre duas tribos políticas", disse ele.

Erdogan parecia ter prevalecido apesar dos anos de turbulência econômica que os críticos atribuem a políticas econômicas pouco ortodoxas que a oposição havia prometido reverter.

A incerteza sobre o que uma vitória de Erdogan significará para a política econômica empurrou a lira para mínimas recordes na semana passada.

A Reuters informou na semana passada que há desacordo dentro do governo de Erdogan sobre se deve manter o que alguns chamam de programa econômico insustentável ou abandoná-lo.

Kilicdaroglu havia prometido redefinir a governança, restaurar os direitos humanos e devolver a independência aos tribunais e ao banco central depois que eles foram afastados na última década. (com Reuters)