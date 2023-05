Itália participará de ação para treinar militares ucranianos

O Ministério da Defesa da Itália informou que vai fazer parte da iniciativa da União Europeia para treinar militares ucranianos em países do bloco e que também ofereceu o território nacional para a prática, informou o titular da pasta, Guido Crosetto, nesta quinta-feira (18) durante uma comissão parlamentar.

Segundo Crosetto, o país enviará "equipes para os comandos de Bruxelas na Polônia e na Alemanha, além de oferecer módulos de treinamento especializados a serem desenvolvidos, mas em escolas e instalações militares em nosso território nacional".

Ainda conforme o ministro, a "contribuição nacional às iniciativas operacionalizadas pela UE preveem, já a partir desse ano, a participação na nova missão de assistência militar à Ucrânia, a Eumam Ukraine, focada no apoio das forças armadas ucranianas por meio de treinamento e crescimento das suas capacidades operacionais feitas de maneira distribuída em vários países-membros da União".

Essa operação terá duração inicial de dois anos e o Comando Operacional ficará em Bruxelas.

Desde o início da invasão da Rússia, a Itália tem atuado na ajuda militar e no envio de equipamentos necessários para a defesa ucraniana. Em outros momentos, também treinou militares do país para o combate, mas sempre em territórios fora de suas fronteiras. (com Ansa)