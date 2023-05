Papa Francisco pede 'forte aplauso' para todas as mães

O papa Francisco pediu um "forte aplauso" para todas as mães durante a oração Regina Caeli, no Vaticano, neste domingo (14), data que marca o Dia das Mães em diversos países do mundo.

"Muitos países celebram hoje o Dia das Mães. Recordemos com gratidão e afeto todas as mães, aquelas que ainda estão entre nós e aquelas que foram para o céu", disse o líder da Igreja Católica.

Francisco também aproveitou a ocasião para renovar o pedido por orações para "aliviar os sofrimentos da martirizada Ucrânia e de todas as nações feridas por guerras e violências", após ter se reunido no sábado (13) com o presidente Volodymyr Zelensky.

Além disso, desejou que a trégua na Faixa de Gaza "se torne estável", sob o risco de se "destruir qualquer esperança de paz" entre israelenses e palestinos. (com Ansa)