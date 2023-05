Zelensky acredita que Rússia vai ser derrotada como foram os nazistas

Com a aproximação das comemorações do Dia da Vitória, as forças russas intensificaram a ofensiva na Ucrânia, tendo lançado na madrugada desta segunda-feira (8) vários ataques às regiões de Kiev e Odessa. Do lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky quis marcar as celebrações da vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, afirmando que a Rússia vai ser derrotada da mesma forma que o nazismo.

"Todo o velho terror que a Rússia moderna está trazendo de volta vai ser derrotado da mesma forma que o nazismo", disse Zelensky em discurso em vídeo, divulgado nas redes sociais. “Assim como destruímos o mal juntos na época, destruiremos o mal juntos agora”.

Comparando a guerra na Ucrânia à Segunda Guerra Mundial, o presidente acrescentou que a ofensiva russa “embora diferente hoje, tem o mesmo objetivo: escravizar ou destruir”.

As palavras de Zelensky ocorrem no momento em que se preveem as comemorações do dia 8 de maio, Dia da Vitória, e na véspera de um desfile militar em Moscou, no qual Vladimir Putin estará presente. O dia 9 de maio tornou-se uma data central para o nacionalismo russo, que se refere à guerra contra o nazismo como a "Grande Guerra Patriótica" e destaca apenas o papel da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) na vitória.

“Vamos vencer”, prometeu o chefe de Estado ucraniano, no vídeo gravado junto de um memorial da Segunda Guerra Mundial com vista para o Rio Dnieper, em Kiev.

"Nunca esqueceremos a contribuição do povo ucraniano para a vitória sobre os nazistas", afirmou Zelensky, acusando Moscou de se ter oposto aos ideais democráticos, com agressões e anexações, ocupações e deportações, massacre e tortura, bombardeios de cidades e incêndios de aldeias.

“Não vamos perder o que ganhámos, vamos recuperar tudo o que foi capturado pelo inimigo”, assegurou.

Zelensky declarou que vai propor ao Verkhovna Rada [Parlamento ucraniano] uma lei para declarar o 8 de maio como o Dia da Vitória contra o nazismo na Ucrânia, que até agora era comemorado em 9 de maio, como a Rússia. Dessa forma, ele alinha a Ucrânia com o resto dos países europeus, que comemoram a vitória dos aliados contra o nazismo nesta segunda-feira.

De acordo com as autoridades ucranianas citadas pela agência France Presse, as forças de Kiev estão concluindo os preparativos para uma grande ofensiva que visa reconquistar os territórios ocupados pela Rússia no Leste e no Sul do país, além da anexada Crimeia. Nos últimos dias, intensificaram-se os ataques de drones em ambos os lados, um sinal, segundo os observadores, da iminência desse ataque por parte de Kiev.

Rússia intensifica ataques

A Rússia intensificou os ataques a Kiev e a outras cidades, na véspera das comemorações do Dia da Vitória.

De acordo com as autoridade ucranianas, as regiões de Kharkiv, Kherson, Mykolaiv e Odessa foram alvo de pelo menos 16 ataques com mísseis, além de 61 ataques aéreos com drones. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as defesas ucranianas interceptaram 35 dos drones de fabricação iraniana, lançados pela Rússia nas últimas horas.

O governador de Kiev disse que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na sequência da destruição de um depósito de combustível, de carros, prédios e infraestrutura.

"Infelizmente, há civis mortos e feridos. Arranha-céus, casas particulares e outras infraestruturas civis foram danificadas", acrescentaram as autoridades.

Um armazém de alimentos foi também incendiado na cidade de Odessa, no Mar Negro.

Também em Bakhmut as forças russas intensificaram os ataques, alegando ter conquistado mais dois quarteirões desse território.

