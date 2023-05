Em reunião com Lula, premiê do Reino Unido promete doação de R$ 500 milhões ao Fundo Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta sexta-feira (5), com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em Londres, para debater a relação comercial entre os países. No encontro, o premiê britânico afirmou que Lula "tem demonstrado grande liderança em mudanças climáticas" e anunciou uma doação equivalente a R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia.

"O presidente Lula tem demonstrado grande liderança em mudanças climáticas. Estou satisfeito por o Reino Unido contribuir com 80 milhões de libras para o Fundo Amazônia – para que possamos, assim, ajudar a deter o desmatamento e proteger a biodiversidade. Obrigado pela visita, senhor presidente, neste fim de semana especial da coroação", disse Rishi, fazendo referência à coroação do rei Charles III.

O chefe do Executivo brasileiro, que estava acompanhado do assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, reforçou a importância do investimento para zerar o desmatamento da floresta até 2030.

"Tenho falado para todos os países ricos e pedido para que cumpram os acordos firmados nas edições da COP [Convenção do Clima]. Os países mais pobres precisam de ajuda para manter suas florestas de pé e o clima que a sociedade precisa [para viver]", publicou Lula em uma rede social após cerca de 40 minutos de conversa com Sunak.

Segundo informações do governo brasileiro, também estiveram na pauta do encontro bilateral assuntos ligados ao comércio e à cooperação tecnológica entre os dois países.

O presidente brasileiro deve permanecer no Reino Unido até este sábado (6) para acompanhar a coroação do Rei Charles III. A viagem acontece pouco depois do tour de Lula pela Europa, quando esteve em Portugal e na Espanha, selando uma intensa agenda para reapresentar o país no cenário internacional.

Desde que tomou posse em 1º de janeiro, Lula já visitou Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha e teve encontros com diversos líderes mundiais no Brasil, a exemplo de uma reunião que ocorreu há apenas dois dias com Alberto Fernandez, presidente da Argentina.

Fundo da Amazônia

O Fundo Amazônia foi criado por iniciativa do Brasil durante a Conferência Mundial do Clima (COP) 12, em 2006, no segundo mandato de Lula na Presidência da República.

Gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o programa tem como objetivo angariar contribuições voluntárias de outros países para combater as emissões liberadas por meio do desmatamento, além de fomentar a conservação e a economia sustentável na Amazônia.

Em janeiro deste ano, a Noruega anunciou que iria retomar o investimento de R$ 3 bilhões no Fundo, depois de ter se negado a liberar o recurso durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL).

No último dia 20 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu investir R$ 2,5 bilhões no Fundo, mas a medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Americano.