De quais licenças os cassinos brasileiros precisam?

O jogo no Brasil tem sido tema de discussão há um longo tempo. A legalização sempre foi um entrave ao pleno desenvolvimento desse mercado. Os cassinos físicos, como os presentes nos Estados Unidos, Austrália, Espanha e Itália, só existiram no Brasil por um curto período, até serem proibidos. A discussão a respeito de uma nova liberação para cassinos físicos voltarem a operar no País ainda tramita no Governo, mas sem consenso. Por enquanto, apenas sites de apostas esportivas estão liberados.



Principais exigências para a operação online

A operação para cassinos online Brasil envolve uma série de exigências. Em outubro de 2023, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que determina as obrigações e regras para os sites conhecidos como bets. A partir dessa medida, ficam definidas como funcionam as outorgas, que não devem ser concedidas a nenhuma pessoa ligada ao mundo dos esportes de maneira profissional, como jogadores, técnicos, dirigentes ou árbitros. Ficou definido também como funcionará a regularização trabalhista e, se a empresa tiver sede em País estrangeiro, deve manter uma subsidiária no Brasil.



Nesse momento, as regras para a operação começam a ficar mais claras. Antes, a licença para operação era muito mais burocrática e colocava as empresas que pretendiam operar no mercado local em um ponto muito desconfortável. Para conseguir funcionar, era preciso conseguir uma licença concedida apenas por órgãos internacionais, deixando as empresas sujeitas a respeitar as regras tanto do local de registro, bem como seguir o que estava vigente no Brasil.



Os cassinos físicos serão liberados?

Dentro do mesmo Projeto de Lei também tramita a proposta de um retorno dos cassinos físicos. No entanto, essa cláusula parece estar sendo apartada do restante da pauta. Porém, se o texto avançar, as regras para operação dos cassinos físicos também serão rígidas. Só será autorizada a construção de cassinos em instalações de resorts. Esses, por sua vez, devem contar com 100 quartos de alto padrão, ter um complexo de bares e restaurantes e ainda oferecer espaços dedicados a eventos e centros de compras.

No entanto, o foco do Senado parece estar em regular, finalmente, os sites de apostas, que já ganharam muitos adeptos em território nacional.



Fortalecimento econômico e ganhos em impostos

Os vieses positivos da liberação dos cassinos físicos ou online são muitos, por isso, há uma grande bancada favorável à lei, que finalmente traga de volta a legalidade dessas operações. Enquanto as apostas online já estão autorizadas desde 2018, a regulação ainda carece de votação. Nesta semana houve até um adiamento na votação, uma vez que o impasse entre aqueles que se apresentam a favor da liberação de vários tipos de jogos e aqueles que defendem apenas os sites para apostas esportivas permanece.



Porém, nessa briga, quem perde é o Brasil, que deixa de recolher impostos enquanto a regulação não é colocada em prática. Obviamente, após um criterioso caminho para ser colocado em funcionamento, um cassino online deve cumprir com diversas obrigações fiscais inerentes à sua atividade. No Projeto de Lei que ainda permanece sem votação, a estimativa de recolhimento de impostos pelo Governo é de R$ 2 bilhões em 2024 com a medida aprovada, mas pode chegar a R$ 10 bilhões por ano. O montante seria dividido entre diversas áreas como Educação, Seguridade Social e Segurança Pública, além do Ministério dos Esportes.



Em relação aos cassinos físicos, o grande positivo é o fortalecimento do turismo e a criação de novos postos de trabalho, além do recolhimento de impostos. Como um novo polo de apostas, o Brasil poderia casar seu potencial natural de apelo turístico a um mercado pungente de consumidores ávidos por apostas e destinos paradisíacos.



Qual o motivo de tanta polêmica?

Mesmo com tantos benefícios, a bancada contra a legalização é grande. Alguns falam da dificuldade de criar um órgão de fiscalização, outros discutem quantos e quais seriam os repasses para cada setor da economia, há também aqueles que representam a bancada religiosa e dizem não se sentir representados caso a Lei seja aprovada e, assim, uma decisão final vai sendo postergada.



Como agradar a gregos e troianos

Em um Governo democrático, vence a maioria. Algum dos lados dessa balança não sairá tão satisfeito. No entanto, o Senado e a Câmara, que atuam como representantes do povo, devem chegar a um meio termo ainda. O texto permite emendas, o que deverá facilitar o processo para que as principais exigências dos opositores sejam atendidas. No entanto, ao passo em que a regulação brasileira avança a passos lentos, o mercado internacional do jogo online cresce exponencialmente. Para que os benefícios aqui citados possam ser aproveitados, é dever dos governantes ter celeridade em votar a Lei que irá regular o setor e definir de maneira mais clara o que é preciso para legalizar um cassino online ou, quem sabe até, um cassino físico.