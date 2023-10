Mercado de entretenimento digital em alta: veja como se divertir saindo da mesmice

Todos nós temos aqueles finais de semana em que tudo o que queremos é ficar à toa em casa. Nestes dias, existem opções bem mais interessantes do que ficar navegando pelas redes sociais.



Em uma pesquisa realizada pela empresa de cibersegurança NordVPN, foi descoberto que 43,5% dos brasileiros dependem da internet para exercer ou acompanhar seus hobbies. Além disso, 36% dos entrevistados afirmaram que não conseguem imaginar as rotinas sem o acesso diário ao meio online.



Os motivos para esses números são muitos, mas em geral pode-se destacar que a internet oferece ferramentas acessíveis para o entretenimento. Enquanto ir a um cinema, show de música ou parque pode custar caro, considerando ingressos e transporte, redes móveis estão cada vez mais baratas.



Diante desse cenário, qual é a forma de entretenimento online mais interessante? Tudo depende dos seus interesses, é claro, mas existem opções que merecem ser conferidas. Entre escolhas populares e as menos conhecidas, nós separamos 7 maneiras de abandonar o ócio e se divertir online!

1 - Jogar Aviator

O Aviator é um jogo de cassino clássico do estilo “crash game” muito recomendado, mesmo para quem nunca jogou um título similar. Funciona da seguinte forma: um avião decola em direção a valores, os quais serão os lucros que o apostador receberá caso consiga pousar com segurança.



O desafio vem em seguida: no jogo Aviator, conforme os valores vão aumentando, aumentam também as chances de que o avião caia. Se isso acontecer, o apostador não ganhará nada! Ou seja: você precisa decidir o momento certo para pousar o avião, equilibrando os lucros com as perspectivas futuras.



2 - Fazer uma chamada de vídeo com os amigos

Não é porque você não está disposto a sair com os amigos que não gosta da companhia deles, certo? Pensando nisso, uma opção de entretenimento interessante é convidá-los para conversar em chamadas de vídeo. Vocês podem até mesmo jogar juntos ou assistir filmes ou séries pela internet.



3 - Maratonar uma série

As plataformas de streaming facilitaram muito a tarefa de “maratonar” séries, então por que não tirar proveito disso? Cheque o catálogo de alguma plataforma que assina e encontre uma série com pelo menos 2 temporadas. A experiência de acompanhar episódios em sequência será muito satisfatória.



4 - Montar playlists para cumprir tarefas

Cumprir tarefas não precisa ser uma atividade entediante! Antes de começar a organizar a casa, por exemplo, uma boa ideia é aproveitar os aplicativos de músicas para criar playlists específicas para a situação. Dessa forma, você fará o que precisa ser feito em casa sem dispensar o entretenimento.



5 - Praticar um novo idioma

Aplicativos como o Duolingo têm se multiplicado, oferecendo a chance de aprendermos um novo idioma de maneira divertida. Além disso, você também pode assistir vídeos, jogar ou mesmo realizar leituras, focando os esforços naquele idioma que você aprender. As possibilidades são múltiplas!



6 - Ler um livro em PDF

Que a venda de livros físicos está em declínio não existe qualquer discussão, mas o que poucos consideram é o fato de que as pessoas ainda leem muito, apenas de uma forma diferente. Você pode utilizar dispositivos como o Kindle ou tablets para ler um romance ou livro de contos em PDF.



7 - Escrever um blog

Fechando a lista está uma possibilidade de entretenimento online que exige a sua participação ativa, assim como os jogos: um blog! Você pode dedicar algumas horas do dia a escrever pensamentos de maneira privada ou publicar textos fictícios online. Existe um público cativo neste segmento!

Como deu para perceber, a tendência é que as opções de entretenimento digital se multipliquem, o que é algo positivo para os internautas. Com mais alternativas, observa-se um aumento na qualidade dos produtos audiovisuais e a criação de nichos cada vez mais especializados. Todos saem ganhando!