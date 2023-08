Quais são os bônus de boas-vindas nos casinos online em Portugal?

Conquistando cada vez mais clientes, casas de apostas online em Portugal, como o Slotzilla, têm investido em ofertas do tipo casino com bônus grátis de boas-vindas. Esta é a forma encontrada para conquistar clientes indecisos e potenciais novos jogadores.

A oferta começou a ser tão usual, que os casinos se viram “obrigados” a diversificar o bónus de boas-vindas. Não existe apenas um bónus de boas-vindas e nem todos os casinos online oferecem um bónus de igual valor. A diversificação fez com que surgissem novas promoções, comumente denominadas de:

Bônus de primeiro depósito;

Bônus sem depósito;

Pacotes combinados de boas-vindas;

Bônus específicos em determinados jogos;

Rodadas grátis.

Todos eles podem constituir uma oferta de boas-vindas entregue aos clientes recém-chegados, em reconhecimento ao seu registo no site de casino ou ao seu primeiro depósito, entre outras situações - todas elas associadas a novos jogadores.

O bônus de primeiro depósito

É muitas vezes apelidado apenas de “bônus de boas-vindas”, mas considerando que existem outros tipos de bônus online de boas-vindas, o termo mais correto é bónus de primeiro depósito.

Neste tipo de bonificação, o cliente recebe de volta uma percentagem calculada em função do montante do seu primeiro depósito.

Os casinos tendem a oferecer 100% do valor depositado, até um determinado montante. Mas, alguns casinos vão um pouco mais além e oferecem 110% ou 120%, no caso do jogador fazer o primeiro depósito num determinado período de tempo pré-estabelecido, após o registro. No fundo, é uma forma de apressar o primeiro depósito do cliente, apresentando como troca uma percentagem de bónus mais elevada.

Deve ter-se em conta que o bônus de primeiro depósito apresenta - à semelhança de outros bônus - requisitos de apostas. São as condições que o cliente deve observar, se quiser chegar a obter dinheiro real conseguido através de um bônus. Estas condições estabelecem o rollover, que é o número de vezes que o valor do bónus deve ser apostado, antes de qualquer levantamento, e definem um prazo, que é o tempo que o cliente possui para transformar o saldo de bónus em saldo real.

Exemplo

Bônus de primeiro depósito de 100% até 500€;

Primeiro depósito de 40€;

Bônus de 40€;

Rollover: 25x;

Prazo: 7 dias.

O cliente receberá um bônus de depósito de 40€ (100%) e terá que apostar 1000€ (25x40€), nos próximos 7 dias, para poder cumprir os requisitos do bônus e fazer um levantamento, se for caso disso.

O bônus sem depósito

Tal como o nome indica, é um bónus que não carece de depósito para ser atribuído ao cliente. No primeiro caso, o cliente tinha que fazer um depósito e o bónus estava associado ao valor do depósito. Neste caso, não há depósito exigido.

O bônus sem depósito pode ser um valor de bônus ou um determinado número de rodadas grátis, oferecidas ao jogador, sem que este tenha que efetuar um depósito para o receber. Como bônus de boas-vindas, esta oferta está associada ao registro no casino. Ou seja, é necessário que o cliente se registre no casino online, valide a criação de uma nova conta e receba um bónus sem depósito ou bónus de registo. Recomendamos a leitura da resenha.

Considerando que não há qualquer contrapartida, ou seja, não exige depósito, este bônus tem geralmente requisitos de aposta mais elevados. Isto significa que o rollover é tendencialmente superior ao exigido, por exemplo, para um bônus de primeiro depósito. Esta oferta pode também limitar o valor da aposta ou definir quais os jogos onde pode ser usada.

Exemplo

Bônus de registro de 10€;

Rollover: 40x;

Aposta máxima: 2€;

Prazo: 3 dias.



Isto significa que, ao fazer o seu registro, o cliente recebe 10 euros no saldo de bônus. O jogador não poderá fazer apostas superiores a 2 euros e terá que apostar 400 euros (40x10€), no prazo de 3 dias, para poder cumprir os requisitos e passar a um saldo de dinheiro real.

Pacotes combinados de boas-vindas

Pelo seu valor elevado, este pacote de boas-vindas tende a ser o favorito dos jogadores. Correspondem a um conjunto de generosos bónus.Porém, uma vez mais, chama-se a atenção para os requisitos de aposta. Quanto maior for o valor do bônus, mais o jogador terá que apostar, se pretender chegar a fazer um pedido de levantamento de ganhos resultantes do bónus.

Neste caso, trata-se de um pacote combinado de boas-vindas, porque incluiu mais do que um depósito. O casino online aplica um bônus percentual do valor do depósito, sobre os dois, três ou quatro primeiros depósitos.

Considerando a soma total dos bônus, que pode constituir um montante elevado, o casino apresenta requisitos de apostas mais exigentes. Pode, inclusive, limitar os tipos de jogos, o valor de aposta e definir um montante mínimo para cada depósito.

Exemplo:

Pacote combinado de boas-vindas sobre os três primeiros depósitos:

Primeiro depósito: 100% até 400€

Segundo depósito: 75% até 300€

Terceiro depósito: 50% até 200€



Depósito mínimo:

Primeiro depósito: 10 euros;

Segundo depósito: 20 euros;

Terceiro depósito: 30 euros.

Rollover: 30x

Aposta máxima: 5€

Prazo: 5 dias, para cada depósito



Como se pode constatar pelo exemplo, no caso de jogador fazer depósitos elevados, a soma total dos bônus pode chegar aos 900 euros - o que é um montante bastante atrativo.



Define-se também, neste exemplo, o valor mínimo a depositar para poder ativar o bônus. Se, no segundo depósito, o cliente efetuar uma operação de 10 euros, não poderá reclamar o bônus, cujo limite mínimo é 20€.

No que se refere ao rollover, as 30 vezes em que o cliente deve apostar são calculadas para cada um dos bónus. Se, por exemplo, o jogador receber 100€ de bônus no primeiro depósito, 50€, no segundo, e 50€, no terceiro depósito, o rollover será de 3000 euros (30x100€), para o primeiro depósito, e 1500 euros (30x50€), para cada um dos dois depósitos seguintes. Cada um destes valores deverá ser atingido nos cinco dias seguintes à atribuição do bônus, e o jogador não pode fazer apostas mais altas do que 5 euros.



Bônus em jogos selecionados

Neste tipo de bônus, fala-se de um saldo de bônus (por exemplo, 5€) ou de um número de rodadas grátis (por exemplo, 50 Free Spins). O que importa sublinhar é que o bônus só pode ser usado num determinado tipo de jogos. Por norma, estes bônus é oferecido para slots machines específicos.

O casino online pode oferecer um determinado valor ou um número determinado de rodadas grátis, especificando que o mesmo só pode ser usado na slot machine Y ou X. Em alguns casos, o casino define um fornecedor de software e o bônus só pode ser utilizado nos jogos desse provedor.

O bónus pode, ou não, exigir um depósito prévio. Em alguns casos, trata-se de uma ação promocional conjunta do provedor com o casino, pelo lançamento de um novo jogo, com rodadas grátis para poder experimentar a novidade.

Quer se trate de um saldo de bónus ou de rodadas grátis, a oferta apresenta requisitos de aposta. O casino estabelece sempre um conjunto de obrigações, por parte do cliente, ao oferecer-lhe uma bonificação.

Exemplo:

Lançamento do Slot X;

Rodadas grátis: 50 FS;

Rollover: 20x;

Prazo: 2 dias.

Na prática, o jogador irá receber 50 rodadas grátis para experimentar o slot X, acabado de ser lançado no mercado. O valor da rodada grátis é, na grande maioria dos casos, o valor mínimo de aposta do jogo. Suponhamos que este novo jogo tem uma aposta mínima de 0.25€. Ao receber 50 rodadas grátis, o valor oferecido é de 12.50€ (50x0.25€). O rollover será portanto de 250 euros (20x12.50€), a ser apostado no prazo de 2 dias.

Considerações finais

Como se pode constatar, todas as ofertas de casino têm contrapartidas e/ou limitações. A esse conjunto chamamos requisitos de aposta e podem incluir os seguintes elementos:

Montando mínimo de depósito;

Rollover;

Valor da aposta máxima;

Prazo de validade;

Limitação de jogo.

Todas as ofertas de casino, até mesmo os melhores bônus casino, incluem termos de uso que o cliente deve cumprir.

Mesmo considerando estes itens, os jogadores tendem a preferir casinos com bônus. Isto porque, ainda que não consigam cumprir os requisitos de aposta e não podem, assim, transformar o saldo de bônus em saldo real, o valor do bônus oferecido pelo casino permite-lhe jogar mais tempo ou testar um novo jogo, sem ter que gastar do seu próprio dinheiro.

Fazer com que o saldo de bónus passe a saldo real e permita efetuar um levantamento de dinheiro real pode ser uma situação difícil, em função do número de vezes em que o cliente é obrigado a apostar o valor do bónus e do prazo de validade da respetiva oferta. Ainda que seja difícil, não é impossível. O cliente pode estar numa maré de sorte e conseguir um jackpot ou rondas bónus com multiplicador, que rapidamente cumpram os requisitos de aposta.

De qualquer forma, ao contrário do que acontece com os jogos grátis (em versão demo), no caso do bônus, o cliente poderá ainda vir a ganhar dinheiro.