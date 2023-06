Estudo da KTO revela estados brasileiros com maior número de jogadores ativos no cassino online

A KTO realizou um estudo completo sobre a penetração e popularidade de cassinos no Brasil. De acordo com essa empresa, os principais fãs de jogo de cassino no Brasil vêm do Rio Grande do Sul.

lAliado ao estudo da KTO, informações reveladas pelo Google Trends apontam que 18 entre os 26 estados brasileiros pesquisam ativamente por crash games - uma modalidade que ganhou muita popularidade após a metade do ano de 2022.

Maioria dos jogadores está no sul e sudeste do Brasil

A combinação dos resultados encontrados pela KTO em diversos de seus estudos ajuda a compreender ainda mais o cenário dos cassinos online no Brasil. De acordo com os dados da KTO, a maioria dos jogadores que jogam em seu cassino online estão nas regiões sul e sudeste do território brasileiro.

O estudo dos estados que mais jogam jogos de cassino realizado pela KTO levou em consideração dados entre 1º de novembro de 2021 e 16 de novembro de 2022, período em que foram levantados dados como a parcela de usuários ativos em jogos, o número de novos jogadores de cada estado, seções, taxa de rejeição e muitas outras informações.

Foi dessa maneira que a KTO descobriu que as regiões sul e sudeste do Brasil são as que mais têm jogadores de jogos de cassino online no território brasileiro. Os 3 estados do sul do Brasil estão entre os 5 estados mais ativos em jogos de cassino na KTO ao longo do período estudado.

Em uma análise aprofundada do tema, a KTO encontrou que a maioria dos jogadores de cassino que entram em seu site procuram crash games - representando aproximadamente 80% do total de jogadores ativos na plataforma ao longo do período analisado.

Slots, roleta, game shows e pôquer são outras categorias que foram bem aproveitadas pelos brasileiros ao longo do ano de 2022 - período em que a KTO estudou os dados apresentados em sua pesquisa.

São Paulo e Rio Grande do Sul lideram a lista

Alguns estados que se destacaram em termos de números foram São Paulo e Rio Grande do Sul, ambos com uma elevada população urbana. Estima-se que a capital paulista tenha mais de 90% de sua população total vivendo em áreas urbanas.

Com os avanços tecnológicos e o êxodo rural contínuo no estado de São Paulo, ainda mais pessoas se deslocaram para o centro urbano e, com isso, tiveram acesso a uma rede de internet de mais qualidade, o que possibilitou o acesso ainda mais facilitado aos cassinos online, por exemplo.

Muito além de São Paulo e Rio Grande do Sul, a KTO revelou em seu estudo que os estados que também tiveram um elevado percentual de jogadores participando ativamente nesse site foram:

Minas Gerais

Santa Catarina

Paraná

Rio de Janeiro

Ao longo do período estudado, o Rio Grande do Sul foi o estado com mais tempo de duração de sessão, com os jogadores ficando - aproximadamente - 10 minutos jogando os jogos desse cassino online.

Mercado de cassinos online no brasileiro vê aumento no número de operadores

O mercado brasileiro de cassinos online teve um aquecimento vertiginoso ao longo dos últimos anos. De acordo com dados do portal Statista, 48% dos brasileiros jogam jogos de cassino 1 a 3 vezes por semana, o que dá para ter uma noção do quão frequente essa prática já se tornou para jogadores brasileiros.

Para o ano de 2027, estima-se que haja aproximadamente 2.25 milhões de usuários engajados em jogos de cassino online. É com base em alguns desses dados que diversos operadores de cassinos na internet viram a oportunidade de investir no Brasil e, aos poucos, buscam aproveitar essa tendência de alta desse mercado.

Aliado aos investimentos no mercado de cassino online no Brasil, as empresas apostam também em publicidade, já que muitas delas contam com apostas esportivas. Com isso, elas conseguem estar presentes em campeonatos, camisas de times de futebol e muitos outros canais de mídia visando atrair novos jogadores para apostarem em esportes.

Na medida que o apostador entra no site de apostas esportivas encontra vantagens para jogar jogos de cassino e, por vezes, acaba se entretendo também com essa modalidade. Todo esse contexto, aliado aos dados dos estudos da KTO, ajuda na confirmação das tendências de alta e na transparência para com os principais estados que contribuem para o sucesso de cassinos online no Brasil.