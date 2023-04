Flamengo e Palmeiras buscam recorde entre brasileiros na Libertadores

Ganhar a Copa Libertadores é a obsessão dos clubes brasileiros desde a década de 1990. No entanto, a edição de 2023 pode ser especial para dois deles. Flamengo e Palmeiras têm a chance de conquistar a principal competição sul-americana pela quarta vez – o que seria um recorde entre os times do Brasil. Será que algum deles vai conseguir? Diversos torcedores já estão utilizando o Codigo bonus bet365 para dar os seus palpites.

Ambos os clubes começaram 2023 com o status de favoritos. No entanto, os primeiros três meses e meio foram bem diferentes para eles. Enquanto o Flamengo já perdeu cinco títulos, o Verdão conquistou as duas competições que disputou – Supercopa do Brasil (justamente contra o Rubro-Negro) e Campeonato Paulista.

A crise que se instalou devido ao mau início do Flamengo, cuja cereja do bolo foi a derrota na final do Carioca, por 4 a 1, para o Fluminense, resultou na demissão de Vítor Pereira. Isso significa que o Rubro-Negro está fora da briga pela Libertadores? De maneira nenhuma. Apesar do mau momento que o clube atravessa, ele ainda conta com o elenco mais valioso do continente. Além disso, no futebol bastam poucos resultados positivos em sequência para que um time que estava em crise consiga recuperar a autoconfiança.

Já o Palmeiras, por outro lado, começou o ano muito bem. Abel Ferreira vai se consolidando como principal treinador da história do clube e as conquistas não param de aumentar. De todo modo, tanto o Verdão quanto o Rubro-Negro terão uma missão difícil na Libertadores deste ano.

Somente entre os clubes brasileiros, há três grandes concorrentes: Atlético Mineiro, Athletico Paranaense e Fluminense. O Galo é um dos clubes que mais vêm investindo no elenco ao longo dos últimos anos – e isso já rendeu títulos estaduais, uma Copa do Brasil e um Brasileirão. A expectativa da torcida, agora, é a conquista do bicampeonato da América.

O Furacão é simplesmente o atual vice-campeão da Libertadores. Além disso, a equipe manteve as principais peças do elenco – incluindo o talentoso Vitor Roque. Na edição passada, a equipe paranaense já mostrou que pode jogar de igual para igual com qualquer adversário. E, em 2023, mais uma vez, deverá estar na briga pelo título.

Outro grande concorrente é o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras foi responsável por uma das principais contratações do futebol brasileiro na temporada: o lateral-esquerdo Marcelo. A chegada dele elevou a confiança de um elenco que já havia se saído muito bem no ano passado. Com isso, o time já conquistou o Campeonato Carioca e vem fazendo boas atuações.

Mas outros clubes, como o Corinthians, o Internacional e os argentinos, que estão com o moral elevado em razão da conquista da Copa do Mundo pela seleção de seu país, também podem ir longe. Dessa forma, Palmeiras e Flamengo têm, sim, a chance de quebrar um recorde entre os clubes brasileiros – mas esta edição da Libertadores deverá ser a mais disputada dos últimos anos.