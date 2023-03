Como jogar JETX: dicas e estratégias

Uma das novidades do mundo das apostas são os jogos do estilo crash. Essa modalidade, que nasceu na internet, possui uma mescla de características de caça-níquel e de jogos de mesa. Saiba como jogar JETX, um dos mais populares jogos desse gênero.

Além da lógica em si da disputa, fique de olho nas dicas e estratégias para jogar em um cassino ao vivo.



Como funciona?

O JETX conta com um jatinho que decola e começa a subir até o momento em que explode. Durante esse trajeto, a tela vai mostrando multiplicadores que vão aumentando.



Esses indicadores apontam o quanto a aposta que cada jogador colocou no início do jogo irá render caso ela seja retirada naquele momento. Quanto mais se demora para sacar o dinheiro, mais ele rende, portanto.



Acontece que, caso a aposta não seja retirada antes da explosão, o jogador perde a quantia colocada, não obtendo nenhum retorno. O objetivo ideal, portanto, é conseguir ter o timing certo para decidir sacar logo antes do fim do jogo, quando os ganhos são os maiores possíveis.



O momento em que o avião explode é uma incógnita. Isso pode acontecer bem cedo no jogo, logo após a decolagem, ou então chegar a valores bem altos, o que na linguagem do cassino é chamado de jackpot.



Tudo isso ocorre em um tempo bastante curto, o que faz do jogo fácil de entender e capaz de trazer retornos – ou perdas – em poucos segundos, trazendo bastante adrenalina.



Além disso, a interface é bastante simples e é possível jogar no computador ou em tablets e smartphones com a mesma facilidade, devido ao seu design direto ao ponto e intuitivo.



Os jogos contam com diversos participantes, sendo possível acompanhar quando os outros sacam suas apostas. Tudo isso ajudou a tornar JETX tão popular.



Dicas e estratégias



Versão Demo



Existe um modo de jogo apenas de demonstração, onde não se envolve dinheiro. É uma boa opção para aprender como jogar JETX e se habituar ao funcionamento das partidas antes de começar a apostar.



Observar os demais

Como dito acima, uma sala de JETX conta com diversos jogadores. Fique atento nas estratégias deles, quando eles costumam tirar suas apostas, quando eles decidem que é hora de se arriscar. Pode te dar bons insights de como organizar o seu próprio modo de jogo.



Fique atento aos bônus

É comum que o jogo ofereça alguns bônus para novos jogadores, como por exemplo ao se fazer um primeiro depósito, dependendo do valor ele pode ser dobrado ao entrar como crédito. Por vezes também se dá rodadas de R$ 1 grátis assim que se registra. Fique atento se alguma dessas promoções não está em voga ao fazer seu registro.



Apostas dobradas



Uma das possibilidades do jogo é fazer duas apostas, podendo ser inclusive de valores diferentes. Funciona da seguinte maneira: após selecionar o quanto quer colocar de dinheiro em cada uma das apostas, começa-se o jogo normalmente. Após recolher a primeira quantia, a segunda segue em jogo, continuando a se desenvolver com a evolução dos multiplicadores.



A partir disso, é possível traçar uma estratégia interessante, utilizando a primeira aposta como um fator de segurança. Por exemplo: suponhamos que você colocou R$10 e R$5 em cada uma delas. Se a retirada da primeira se der com sucesso no multiplicador 1.5x, o dinheiro da segunda já foi coberto, o que propicia a chance de se arriscar mais e não sair no prejuízo.



Retirada automática



É possível estabelecer um multiplicador pré-determinado no qual o jogador deseje retirar sua aposta. Ao fazer isso, o jogo irá encerrar a aposta automaticamente quando – e se – se alcançar esse número. Isso é útil para quem está em uma estratégia de apostar repetidamente em um valor considerado cauteloso.

Um exemplo prático está na dica anterior. Você pode definir uma retirada no multiplicador que faça sua primeira aposta cobrir a segunda a priori.



O Sistema Martingale



Uma dica interessante é utilizar o sistema Martingale, famoso entre apostadores de diversos jogos. A lógica por trás dele é fazer apostas que aumentem a medida em que as derrotas vêm, dessa maneira, quando se ganha, o lucro acaba cobrindo as perdas passadas. O uso clássico dele é dobrar a quantia a cada fracasso, isso faz com que por pura matemática, o dinheiro se recupere na vitória. Aí é só repetir o método do começo.



No JETX, entretanto, existe um porém para se ficar atento. A fórmula matemática que dá base para esse sistema considera que uma vitória irá dobrar sua quantia. Isso significa que caso você aplique essa estratégia deve-se esperar os multiplicadores chegarem no mínimo até 2x, caso contrário ela pode não funcionar.



Outra coisa para se ficar atento: a matemática é clara e inquestionável. Porém, múltiplas derrotas fazem com que seja necessário ir aumentando as apostas de maneira exponencial e quando você menos esperar os valores necessários para seguir com a estratégia podem ser bem altos e seu dinheiro disponível pode não dar conta, o que faz com que você perca tudo. Tenha isso em mente ao decidir sua estratégia de como jogar JETX!