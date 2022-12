Alemanha e Itália: a queda de duas das principais seleções do mundo

O futebol europeu sempre foi bem representado por diversas seleções, mas duas delas se destacam, ao longo da história, por suas conquistas: Alemanha e Itália. Apesar disso, o passado recente desses dois titãs do esporte bretão não é nada bom. Enquanto os alemães foram eliminados, nas últimas duas Copas, ainda na fase de grupos, os italianos nem sequer se classificaram para essas competições. Torcedores do mundo inteiro estão tentando prever se os dois países voltarão, em breve, a ter protagonismo no futebol. E se você também gosta de fazer previsões esportivas, a bet365 confiaveis para dar os seus palpites.



Depois do Brasil, as seleções mais vitoriosas do futebol são justamente Alemanha e Itália: cada uma acumula quatro títulos mundiais, e ambas já revelaram inúmeros grandes jogadores. No entanto, como tantas coisas no mundo, o futebol também vem passando por rápidas transformações, e o status quo tem se alterado. Ao mesmo tempo em que alemães e italianos definham, a França, independentemente de resultado de 2022, estalece-se como uma das grandes seleções do futebol mundial.



Nas últimas seis Copas do Mundo, os franceses estiveram em três finais e ganharam duas. Além disso, a cada geração eles revelam inúmeros jogadores do primeiro escalão – atualmente, contam com Mbappé, Benzema, Griezmann, Pogba, Dembélé, entre tantos outros. Apesar de alguns deles terem se machucado e, por isso, não terem ido para o Catar, a França continuou sendo um time imponente.



Por outro lado, a Alemanha vem decaindo desde que a geração campeã em 2014 começou a se retirar da seleção. Nomes como Özil, Khedira, Schweinsteinger, Podolski, Hummels deixaram a equipe e a renovação não esteve à altura. O mesmo aconteceu com a Itália, desde que os talentosos atletas de 2006 se aposentaram.



Naquele ano, a Itália contava com jogadores de enorme calibre: Del Piero, Totti, Pirlo, Cannavarro, além dos mordedores Gattuso e Materazzi. É claro que os italianos sempre revelam bons nomes, mesmo em gerações mais fracas, e por essa razão, apesar de não ter se classificado para as duas últimas Copas do Mundo, a Azzurra teve força para vencer a Eurocopa 2020.



O mundo do futebol torce pela recuperação de Alemanha e Itália, duas glórias do esporte. Até porque ganhar um Mundial enfrentando as duas seleções – ou pelo menos uma delas – é muito mais gostoso. Dos cinco títulos do Brasil, aliás, dois foram vencidos contra a Itália (1970 e 1994) e um contra a Alemanha (2002).



De todo modo, as duas potências europeias também causaram bastante sofrimento nos torcedores brasileiros. Os italianos despacharam, em 1982, a seleção de Zico, Falcão, Sócrates e companhia, enquanto os alemães são os responsáveis pelo 7 a 1, que jamais será esquecido.