Em entrevista à Betway, Lucas Paquetá relembra medo de lesão antes do Mundial

A Seleção Brasileira não perdeu muitos jogadores antes da Copa do Mundo no Catar, diferente da França, desfalcada de quase um time inteiro. Apenas Phillipe Coutinho e Guilherme Arana foram descartados por lesões, mas ambos não estavam garantidos na lista de Tite para a competição. No entanto, Lucas Paquetá quase ficou de fora, e revelou isso durante entrevista à Betway. O meia titular em algumas partidas sofreu com um problema no joelho, mas conseguiu se recuperar em tempo recorde. A vontade de participar da competição falou mais alto.

Recém-contratado pelo West Ham, por mais de R$ 130 milhões, recorde da equipe, Paquetá sofreu uma lesão considerada rara. Um problema nos ligamentos da articulação esternoclavicular o levaram para o departamento médico no mês de outubro, colocando em dúvida a presença no Mundial de 2022. O jogador explica que esses foram os momentos mais tensos, pois os exames iniciais apontavam um problema grave.

No entanto, como ele mesmo contou, a lesão não era tão ruim. O jogador se concentrou na recuperação, e conseguiu ficar 100% para ser convocado. "Esses momentos foram ruins, pois não

sabíamos a gravidade do problema. Quando nos passaram as informações corretas, não houve o pior, foi apenas um susto grande”, lembra o meia de 25 anos.

Perder a convocação de Tite era algo inaceitável para o jogador, que ficou de fora em 2018 por opção do treinador. “Quando tive a lesão, tive muito medo, porque fiquei sem saber o que era. Disputar a Copa do Mundo é um sonho de criança. É um sonho não só meu, mas da minha família, dos meus pais, da minha esposa.” O pensamento ruim ficou para trás, pois Lucas Paquetá estava na lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo.



Apoio dos companheiros

Além do susto durante a lesão, Lucas Paquetá também relembrou os apoios que recebeu durante a espera por mais notícias. Os convocados por Tite mantiveram contato, e foram essenciais na ajuda. Até mesmo durante o tratamento, a comissão técnica e os companheiros de seleção estiveram próximos. Uma prova da união que existe no grupo da Seleção Brasileira.

Esse bom relacionamento é importante para o rendimento em campo, inclusive para ajudar os jogadores em momentos ruins. Campeão da Copa América em 2019, Paquetá passou por altos e baixos na carreira e contou com o apoio da comissão técnica para superar algumas críticas. Ele explica que foi com várias conversas que descobriu onde estava errando na preparação e no estilo de jogo.

O antigo meia do Flamengo explica que as primeiras partidas do Brasil não foram simples. “No início foi um pouco difícil vestir a camisa da seleção, confesso. Era um moleque, recebi algumas críticas, que são normais, você tem que escutar. Não concordava com algumas, mas escutava de cabeça baixa, tranquilo. Trabalhei muito e a partir daí fui ganhando confiança”. A sorte é que tudo deu certo, e hoje Paquetá é essencial para Tite.



Sem lesões

O aspecto físico da Seleção Brasileira é uma das forças para a Copa do Mundo de 2022. Enquanto algumas equipes perderam diversos jogadores para lesão, como foi o caso da França, os convocados de Tite se apresentaram sem problemas. Paquetá e Richarlison foram os únicos com problemas recentes. No entanto, ambos estão 100% recuperados e prontos para jogar.

É algo que parece simples, mas pode fazer diferença em campo. Afinal, a parte física conta no Mundial por conta do tempo curto. São apenas sete jogos que separam uma seleção do título. Ter Paquetá e outros 25 jogadores prontos para isso é essencial, sendo uma garantia de rendimento em um dos aspectos.

Lucas Paquetá teve altos e baixos durante a carreira na Europa, atuando na Itália, na França e agora na Inglaterra. O susto com a lesão foi pensando na disputa de novembro e dezembro, pois a meta é conquistar outro título com a camisa da Seleção Brasileira.