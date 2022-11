Desde 2002, Brasil não consegue eliminar uma seleção europeia na Copa do Mundo

Quando a bola começar a rolar para a 22ª edição da Copa do Mundo, o Brasil terá um tabu para quebrar. Isso porque a última vez em que a seleção conseguiu eliminar uma equipe europeia no Mundial ocorreu em 2002. Desde então, sempre que enfrentou um conjunto do Velho Continente, na fase de mata-mata, acabou derrotada. Muitos torcedores acreditam que, no Catar, esse cenário poderá ser diferente. Se você também gosta de fazer previsões esportivas, veja como se cadastrar na bet365 e aproveite para dar os seus palpites.



Nos últimos quatro Mundiais, o Brasil foi eliminado três vezes nas quartas de final e em uma oportunidade caiu na semifinal. No entanto, todas essas derrotas têm em comum o fato de que elas aconteceram na primeira vez em que a seleção enfrentou uma equipe europeia.



Em 2006, o Brasil eliminou Gana nas oitavas de final, mas perdeu por 1 a 0 para a França, nas quartas, e deu adeus à Copa do Mundo. Quatro anos mais tarde, a seleção passou pelo Chile nas oitavas e caiu nas quartas para a Holanda. Em 2014, o Brasil conseguiu chegar mais longe e foi até a semifinal – para isso, precisou eliminar Chile e Colômbia, até enfrentar a Alemanha e perder por um sonoro 7 a 1. Por fim, em 2018, a seleção venceu o México, nas oitavas de final, antes de cair para a Bélgica, nas quartas.



Isso mostra o quanto o Brasil esteve enfraquecido nos últimos anos. O país enfrentou uma verdadeira crise técnica e revelou poucos jogadores de alto nível. Uma queda abrupta para um país que, até pouco tempo, contava com craques como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Adriano, Kaká, entre outros. Nos últimos anos, a seleção dependeu única e exclusivamente de Neymar, que nunca entregou aquilo que se esperava – é verdade que ele jamais teve companheiros à altura para “dialogar” dentro de campo.



Mas isso parece ter mudado, pois, recentemente, uma nova geração começou a se destacar na Europa. Jogadores como Vinícius Jr., Rodrygo, Raphinha, Antony, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli assumiram o protagonismo em alguns dos maiores clubes da Europa. Com isso, ganharam bastante moral para vestir a camisa da seleção, e deram muito mais confiança ao time de Tite.



Agora, o treinador conta com diversos nomes talentosos para montar o elenco. Não há dúvidas de que o Brasil poderá ir longe no Catar e, pela primeira vez em muitos anos, fazer frente às seleções europeias. Mas, para isso, precisará realizar uma preparação adequada e encarar cada jogo como uma decisão.