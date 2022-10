Nova estrela do UFC? Mark Zuckerberg surpreende com suas habilidades no MMA

Mark Zuckerberg, CEO da Meta Platforms e fundador do Facebook, postou um vídeo de uma sessão de sparring com o lutador profissional Khai “The Shadow” Wu e recebeu elogios de atletas da modalidade. Se os esportes de combate também já conquistaram a sua preferência, o bet365 para iniciantes tem apostas em lutas de boxe e MMA que atraem milhões de pessoas mundo afora.

No vídeo postado por Zuckerberg, em sua conta no Instagram, ele aparece mostrando habilidades na luta em pé e, também, no jiu-jitsu. As imagens revelam que o chefão da “Big Tech” tem mãos fortes, excelente movimento da cabeça, de pernas e é capaz de uma incrível transição para aplicar um triângulo de braço.

Alguns lutadores do UFC, bem como o comentarista e podcaster Joe Rogan, parabenizaram Zuckerberg por sua habilidade. Até mesmo grandes nomes do MMA, como Conor McGregor, chamaram o treinamento da nova estrela do UFC de “incrível!”.

Aliás, em participação no podcast de Joe Rogan, Zuckerberg revelou que substituiu a corrida em sua programação de treinos pelo MMA e jiu-jitsu. Ele também destacou que um dos maiores arrependimentos de sua vida foi aprender esgrima em vez de lutar enquanto estava no colégio.

“Desde a primeira sessão que fiz, cinco minutos depois eu estava dizendo: Onde esteve isso em toda a minha vida? Minha mãe me obrigou a participar de três esportes do time do colégio... minha vida tomou um rumo errado quando eu escolhi competir em esgrima ao invés de luta livre no ensino médio.”

O lutador britânico Paddy Pimblett, após sua vitória no ‘UFC Londres’, em março, brincou dizendo que queria Zuckerberg como seu próximo oponente, chamando-o de “bandido” e “lagarto”. “Cansado de você fechar minhas contas do Instagram. Tudo o que faço é ajudar instituições de caridade e pessoas com problemas de saúde mental”, disse Pimblett em entrevista.

Quanto a Khai Wu, o lutador de 27 anos nasceu nos Estados Unidos, mas seus pais são de Taiwan, por isso também é chamado de o “Homem de Taiwan”. Ele já competiu em eventos norte-americanos de grande porte como “The Cage of Titans”, “209 Beatdown” e até mesmo no “Bellator MMA”.

Ao longo dos últimos anos, o MMA transformou-se no esporte que mais cresce no mundo e tem sido abraçado por personalidades de diversos países. O grande atrativo da modalidade é justamente mesclar uma série de lutas diferentes, então praticantes das mais variadas artes marciais podem aproveitar suas habilidades para entrar neste universo.