Tite indica quatro nomes que podem ser levados à Copa do Qatar 2022: prepare seus palpites de apostas

Além da data diferente do calendário usual do campeonato, a Copa do Mundo de 2022 teve outra mudança: o número de atletas convocados por cada seleção, que conta agora com 26 nomes. Dessa forma, alguns jogadores que tinham o sonho mais distante passam a ter alguma chance de convocação.



Aumentando a euforia, o treinador Tite citou quatro atletas que atuam em solo brasileiro que estão no radar da seleção, mesmo sem receberem oportunidades recentes.



Com isso, mesmo que as chances não sejam altas para a maioria dos citados, a expectativa existe. A convocação oficial da seleção brasileira precisa ocorrer até o dia 21 de outubro, contando com 55 nomes pré-convocados. Porém, no dia 14 de novembro a lista final com os 26 precisa ser definida.



No meio disso, o Brasil fará amistosos com Tunísia e Gana, podendo testar peças para definir de fato quem irá para a Copa do Mundo do Qatar.



Em sua última coletiva de imprensa, Tite mencionou alguns nomes. Pedro, Gabriel Barbosa, Éverton Ribeiro e Pedro Raul. Veja um pouco mais sobre os craques logo abaixo:



Pedro



Pedro (Foto: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Dentre os quatro citados, o centroavante Pedro é quem tem mais chances de convocação, no mínimo para os amistosos.



O jogador tem uma característica que é difícil de encontrar no futebol atual, sendo um camisa nove clássico, mas com mobilidade e recursos. Ele chega animado com a artilharia da Copa Libertadores, somando 12 gols, crescendo no momento certo.



Pedro Raul

Pedro Raul (Foto: Getty Images)

Pedro Raul é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem estilo parecido com Pedro, do Flamengo, porém, o jogador do Goiás, de 25 anos, não tem a mesma rodagem e dificilmente receberá uma chance. Ambos brigam com nomes como Gabriel Jesus, Firmino, Richarlison e Matheus Cunha para a função, cada um com suas características.

Gabriel Barbosa

Gabigol (Foto: Foto: Fernanda Luz/Agif/CBF)

Gabriel Barbosa, ou apenas Gabigol, é quem mais recebeu convocações de Tite, porém, com poucos minutos em campo, já que não agradou. Ele é um centroavante com estilo mais móvel, características que a seleção tem de sobra no momento, o que faz com que as chances sejam baixas.

Everton Ribeiro

Everton Ribeiro (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por fim, Everton Ribeiro também não deve ser convocado. Pelas pontas a chance é quase zero, já que Antony, Raphinha e Vinicius Junior têm praticamente o lugar garantido, além de Gabriel Martinelli e Rodrygo estarem na frente na briga. Para uma convocação por dentro, o jogador já estaria na posição que Paquetá, Coutinho e até mesmo Neymar devem atuar.



