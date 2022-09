Líder do governo no Senado garante que votação da lei do jogo será após as eleições

Em busca de uma salvação econômica para o Brasil, o Projeto de Lei 442/1991 foi aprovado pela Câmara dos Deputados e tramitou para o Senado Federal em fevereiro deste ano. Porém, como já era de se esperar em um ano de eleição, o texto ficou parado na casa até que a mesma estivesse em recesso para o pleito.

Esse cuidado foi tomado devido ao medo de criar argumentos que fortaleçam uma posição contrária da frente parlamentar conhecida como “Bancada Evangélica”. Ou seja, trata-se apenas de uma estratégia para adiar um tema polêmico diante aos dogmas religiosos.

O líder do governo no Senado, Senador Carlos Portinho (PL-RJ) comentou em entrevista ao Valor que é preciso discutir o assunto em caráter de urgência e que a casa deve debatê-lo após as eleições: "Esse tema vai andar após as eleições. Fui muito sincero com Arthur Lira de que há resistência no Senado".

Sobre a sua posição diante a regulamentação dos cassinos no Brasil, Portinho afirma que: "as empresas internacionais estão aí vendendo apostas, ganhando muito e pagamento nada [de impostos], o que me preocupa é a manipulação de resultado, não as apostas. Já há manipulação nos esportes, no futebol, acompanhei casos como advogado. Não fazer nada é pior".

Porém, o parlamentar admite que o jogo no Brasil "precisa ser regulado", mas ainda se mostrou resistente como uma solução econômica, como meio de financiar a Proposta de Emenda à Constituição 11/22 que instituiu um novo piso nacional da enfermagem, "não me agrada muito usar os jogos de azar para sustentar o piso salarial da enfermagem, mas entendo que tem de buscar as fontes de recurso".

Buscamos contato com um profissional da área que entende um pouco mais sobre as dinâmicas de cassinos, ele trabalha para este site que realiza uma série de análises e recomendações de plataformas de jogos online.

Neste ponto, foi esclarecido que é crescente o número de jogadores brasileiros em sites de cassinos e plataformas de apostas online, basta notar o investimento dessas empresas no Brasil, com diversas campanhas de marketing, patrocinando os principais clubes de futebol e fechando parceria com influenciadores.

Ou seja, os brasileiros estão cada vez mais familiarizados com os cassinos, e também é importante ressaltar que, não se trata de existirem ou não os jogos de azar, pois, além dos sites, não é tão difícil de encontrar uma barraca de jogo do bicho e até mesmo máquinas de caça-níquel.

Portanto, a regulamentação dos cassinos no Brasil seria apenas uma maneira de monitorar uma modalidade que as pessoas já estão habituadas, promovendo a arrecadação aos cofres públicos, atraindo mais turistas estrangeiros e criando uma série de postos de trabalho de maneira direta a indireta.

É válido ressaltar que a posição de silêncio diante ao tema também ocorre por parte dos presidenciáveis, já que os primeiros colocados em todas as pesquisas eleitorais também não responderam nenhum tipo de questionamento sobre os cassinos quando tiveram a oportunidade.