Crise no Sudão pode 'engolir' toda a região, alerta ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta segunda-feira (24) que a violência no Sudão pode "engolir toda a região".

"Existe o risco de uma conflagração catastrófica", declarou o português, em relação aos conflitos entre as Forças Armadas sudanesas, lideradas pelo general Abdel Fatah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido (FAR), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido como Hemedti.

Guterres ainda pediu que o Conselho de Segurança da ONU exercite "máxima pressão" para "colocar fim à violência, restabelecer a ordem e retomar o caminho da transição democrática".

"Devemos fazer tudo o que pudermos para tirar o Sudão da beira do abismo", acrescentou o secretário-geral. (com Ansa)

