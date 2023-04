Partido do primeiro-ministro espanhol cai em nova pesquisa, novo bloco de esquerda ganha força

Os socialistas governistas da Espanha perderam parte de sua vantagem sobre o conservador Partido Popular em termos de intenções de voto em uma eleição nacional marcada para o final deste ano, enquanto uma nova plataforma esquerdista parece ganhar força, mostrou uma pesquisa de opinião.

Enquanto outras pesquisas recentes colocam o PP na frente, a pesquisa do Centro de Estudos Sociológicos divulgada na quinta-feira ainda mostrou o Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhóis (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, com 30,4% dos votos, abaixo dos 32,7 % um mês atrás.

Seu principal rival obteve 26,1% depois de também perder algum terreno, mas a diferença entre eles diminuiu para cerca de 4 pontos de 5 pontos.

Os partidos de oposição criticaram o CIS pelo que consideram um possível viés, já que o instituto de pesquisa é estatal e chefiado por um socialista.

Enquanto isso, a pesquisa mostrou que a plataforma eleitoral esquerdista Sumar, lançada este mês pela ministra do Trabalho, Yolanda Diaz, com 10,6% das intenções de voto, superou o parceiro minoritário da coalizão governista liderada pelos socialistas Unidas Podemos, quase quatro pontos a menos, com 6,7%.

Ainda não está claro se o Unidas Podemos se juntará ao Sumar ou competirá contra ele pelos eleitores de centro-esquerda, uma opção que poderia potencialmente reduzir assentos para a esquerda.

Todas as pesquisas apontam para um parlamento fragmentado, onde nenhum partido teria maioria suficiente para governar sozinho, então partidos menores tanto à esquerda quanto à direita podem ser cruciais.

O Vox, de extrema-direita, classificou-se como a terceira força política mais forte, com 11,1% das intenções de voto, acima dos 10% do mês anterior.

A única opção potencial que os analistas veem para o PP poder governar seria por meio de uma aliança com o Vox, não testada em nível nacional e provavelmente problemática, enquanto uma nova aliança à esquerda é vista como mais provável.