Papa pede paz na Ucrânia e 'luz' para Rússia em bênção Urbi et Orbi

O papa Francisco voltou a pedir paz para a Ucrânia e revelou preocupação com os conflitos do mundo durante a bênção Urbi et Orbi realizada neste domingo (9) no Vaticano após a missa de Páscoa.

"Ajuda o amado povo ucraniano no caminho em direção a paz, e difunde a luz pascal sobre o povo russo. Conforta os feridos e os que perderam os entes queridos por causa da guerra e faz com que os prisioneiros possam voltar sãos e salvos para suas famílias", pontuou.

"Abre o coração da inteira comunidade internacional para que atue para por fim a essa guerra e a todos os conflitos que derramam sangue no mundo, começando pela Síria, que ainda espera pela paz", disse aos cerca de 100 mil fiéis presentes.

Pouco depois, ele solicitou o apoio "para os países afetados pelo violento terremoto na Turquia e na própria Síria". "Rezemos por aqueles que perderam familiares e amigos e ficaram sem casa: que possam receber o conforto de Deus e a ajuda das famílias das nações", acrescentou.

Em outro momento da oração, o líder católico falou das tensões e dos recentes conflitos e ataques que ocorrem no Oriente Médio entre israelenses, palestinos e libaneses.

"Neste dia te confiamos Senhor a cidade de Jerusalém, primeira testemunha de tua ressurreição. Manifesto viva preocupação pelos ataques desses últimos dias que ameaçam o desejam clima de confiança e de respeito recíproco, necessário para retomar o diálogo entre israelenses e palestinos, assim que a paz reinar na Cidade Santa e em toda região", pontuou.



Demais países

Sobre o Líbano, o pontífice rezou pelo país "que ainda busca estabilidade e unidade" e também rezou pela Tunísia, com um pensamento "aos jovens e aqueles que sofrem por conta dos problemas sociais e econômicos".

Também falou sobre o Haiti, que "está sofrendo há vários anos por uma grave crise sócio-política e humanitária".

"Consolida os processos de paz e reconciliação criados na Etiópia e no Sudão do Sul, e faça que cesse a violência na República Democrática do Congo", pontuou.

O Papa ainda fez uma oração por todos os povos que não tem a liberdade religiosa garantida e também onde os cristãos não podem celebrar livremente a Páscoa. Entre os quais, está a Nicarágua, que recentemente expulsou o núncio da Santa Sé, prendeu bispos e padres católicos e onde ONGs católicas foram impedidas de trabalhar.

"Apoie, Senhor, as comunidades cristãs que hoje celebram a Páscoa em circunstâncias particulares, como na Nicarágua e na Eritreia, e lembre-se de todos aqueles que são impedidos de professar livre e publicamente a própria fé", disse ainda.

Francisco também rezou e pediu que Deus "dê conforto às vítimas do terrorismo internacional, especialmente, em Burkina Faso, Mali, Moçambique e Nigéria". Outro país citado foi Myanmar, que vive sob um golpe militar, "para que possa percorrer os caminhos da paz e ilumine os corações dos responsáveis para que os martirizados Rohingya encontrem justiça".

"Conforte os refugiados, os deportados, os prisioneiros políticos e os migrantes, especialmente os mais vulneráveis, além de todos aqueles que sofrem pela fome, pobreza e os nefastos efeitos do narcotráfico, do tráfico de pessoas e de cada forma de escravidão", pontuou ainda.

"Inspira, Senhor, os responsáveis das nações para que nenhum homem ou mulher seja discriminado e atingido em sua dignidade; para que no pleno respeito dos direitos humanos e da democracia sejam sanadas essas pragas sociais, busque-se sempre só o bem comum dos cidadãos, garanta-se a segurança das condições necessárias para o diálogo e a convivência pacífica", finalizou. (com Ansa)

Dezessete países

Ao todo, foram citados 17 países e o povo palestino durante a oração.

