Tratamento contra tumor em crianças na Itália mostra eficácia

Um tratamento contra um grave tumor que afeta o sistema nervoso de crianças foi desenvolvido pela equipe médica do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, na Itália, e mostrou eficácia pela primeira vez.

O procedimento, que visa combater o neuroblastoma, tem como base as células CAR-T. Elas são retiradas de pacientes e geneticamente modificadas.

O tratamento mostrou eficácia pela primeira vez na maioria dos 27 pacientes que sofrem da forma mais grave da doença. O sucesso da pesquisa foi ilustrado no New England Journal of Medicine.

O processo mostrou ser seguro e eficaz, tanto que 63% dos pacientes responderam bem ao novo tratamento e mais da metade apresentou remissão completa da doença.

Em três anos do tratamento celular, 60% dos pacientes estavam vivos, enquanto metade deles não apresentava mais sinais da grave doença.

"É a primeira vez que um estudo sobre o uso de CAR-T contra tumores sólidos alcançou resultados tão animadores. Finalmente temos mais uma arma terapêutica que pode ser usada para tratar crianças diagnosticadas com neuroblastoma", celebrou Franco Locatelli, um dos responsáveis pelo estudo. (com Ansa)