Putin e Xi prometem amizade, mas negociações não rendem avanços na Ucrânia

Xi Jinping e Vladimir Putin emergiram de dois dias de conversas nesta terça-feira (21) com palavras calorosas de amizade entre China e Rússia e críticas conjuntas ao Ocidente, mas nenhum sinal de avanço diplomático sobre a Ucrânia.

A visita de Xi a Moscou - há muito elogiada pelo Kremlin como uma demonstração de apoio de seu amigo mais poderoso - contou com muita bonomia demonstrativa. Os dois líderes se referiram como amigos queridos, prometeram cooperação econômica e descreveram as relações de seus países como as melhores que já tiveram.

Uma declaração conjunta incluiu acusações familiares contra o Ocidente - que Washington estava minando a estabilidade global e a OTAN invadindo a região da Ásia-Pacífico.

Sobre a Ucrânia, Putin elogiou Xi por um plano de paz que propôs no mês passado e culpou Kiev e o Ocidente por rejeitá-lo.

"Acreditamos que muitas das provisões do plano de paz apresentado pela China estão em consonância com as abordagens russas e podem ser tomadas como base para um acordo pacífico quando estiverem prontos para isso no Ocidente e em Kiev. No entanto, até agora nós não vemos tal prontidão da parte deles", disse Putin.

Mas Xi quase não mencionou o conflito, dizendo que a China tinha uma "posição imparcial" sobre ele.

A cúpula, a maior demonstração de diplomacia de Putin desde que ordenou a invasão da Ucrânia há um ano, foi parcialmente ofuscada em Kiev, onde o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, fez uma visita surpresa e se encontrou com o presidente Volodymyr Zelenskiy.

O último líder mundial a fazer a árdua jornada por terra para mostrar solidariedade à Ucrânia, Kishida visitou Bucha nos arredores da capital, deixada repleta de mortos no ano passado pela fuga das tropas russas. Ele colocou uma coroa de flores em uma igreja antes de observar um momento de silêncio e reverência.

"O mundo ficou surpreso ao ver civis inocentes em Bucha mortos há um ano. Eu realmente sinto uma grande raiva pela atrocidade ao visitar aquele mesmo lugar aqui", disse Kishida. "O Japão continuará ajudando a Ucrânia com o maior esforço para recuperar a paz."

CAPA DIPLOMÁTICA

Washington denunciou o momento da visita de Xi a Moscou, apenas três dias depois que o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu um mandado para a prisão de Putin por acusações de crimes de guerra de deportação ilegal de crianças ucranianas.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que a visita em tal momento equivale a dar a Putin "cobertura diplomática" para as atrocidades. Moscou nega a deportação ilegal de crianças, dizendo que acolheu órfãos para protegê-los e abriu seu próprio processo criminal para o promotor e juízes do TPI.

Putin e Xi assinaram um acordo de parceria "sem limites" no ano passado, apenas algumas semanas antes da Rússia invadir a Ucrânia. Desde então, Pequim se recusou a culpar Moscou pela guerra e criticou o Ocidente por impor sanções à Rússia, mesmo que a China tenha lucrado ao garantir um grande desconto nas compras de petróleo e gás que a Rússia não pode mais exportar para a Europa.

O Ocidente descartou amplamente o plano de paz de Xi para a Ucrânia como, na melhor das hipóteses, muito vago para fazer diferença e, na pior, uma manobra para ganhar tempo para Putin reconstruir suas forças e aumentar seu controle sobre as terras ocupadas.

Mas Kiev, talvez esperando manter a China neutra, tem sido mais cauteloso, acolhendo com cautela o plano quando a China o revelou no mês passado. Zelenskiy chamou repetidamente Xi para falar com ele.

Autoridades ucranianas sugeriram que um telefonema poderia estar em andamento: "Estamos esperando a confirmação", disse a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, ao jornal italiano Corriere della Sera. "Seria uma jogada importante. Eles têm coisas a dizer um ao outro."

Kiev diz com firmeza que não pode haver negociações de paz com a Rússia a menos que retire suas tropas. Moscou diz que Kiev deve aceitar "realidades" territoriais - uma referência à sua reivindicação de ter anexado quase um quinto da Ucrânia.

Washington disse no mês passado que está preocupado que Pequim possa armar a Rússia, o que a China nega.

EXPLOSÃO NA CRIMEIA

No terreno, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que uma explosão na cidade de Dzhankoi, na Crimeia, destruiu durante a noite mísseis de cruzeiro russos Kalibr-KN enquanto eram transportados por trem para uso da Frota Russa do Mar Negro para atacar a Ucrânia.

Autoridades instaladas pela Rússia na Crimeia, controlada por Moscou desde 2014, disseram que a explosão foi causada por drones com estilhaços e explosivos, tendo como alvo locais civis. Uma pessoa ficou ferida, segundo eles.

Kiev nunca discute a responsabilidade pelos ataques na Crimeia. Dzhankoi é o principal centro ferroviário da Crimeia, ligando rotas para a Rússia com bases navais na península e território ocupado pela Rússia na Ucrânia continental.

Mick Ryan, major-general australiano aposentado e analista militar, disse que a Ucrânia aparentemente capaz de atingir a carga "força os russos a repensar sua postura de força e implantações defensivas na Crimeia e além".

"Ataques como este não são balas de prata para vencer a guerra. Mas seu impacto é cumulativo na degradação do moral russo e na capacidade de combate na guerra", tuitou ele.

Kiev recapturou faixas de território no segundo semestre de 2022, mas suas forças se mantiveram na defensiva nos últimos meses. Moscou, enquanto isso, lançou uma grande ofensiva de inverno usando centenas de milhares de reservistas recém-convocados e condenados recrutados como mercenários da prisão.

Apesar dos combates mais sangrentos da guerra, que ambos os lados descrevem como um moedor de carne, a linha de frente mal se move há quatro meses.

A única exceção foi em torno da pequena cidade oriental de Bakhmut, onde as forças russas obtiveram ganhos em janeiro e fevereiro. Kiev decidiu este mês não retirar suas forças da cidade.

Na cidade de Chasiv Yar, a oeste de Bakhmut, rajadas de fogo de artilharia vindo e saindo podiam ser ouvidas. Entre os blocos de apartamentos, moradores principalmente idosos faziam fila para receber água e alimentos entregues por uma equipe do Serviço de Emergência do Estado.

Oleksii Stepanov disse que esteve em Bakhmut até cinco dias atrás, mas foi evacuado quando sua casa foi destruída por um míssil.

"Estávamos na cozinha e o míssil atravessou o telhado. A cozinha era tudo o que restava de pé", disse o homem de 54 anos.