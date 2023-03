Comissão Europeia discute inclusão digital com Brasil

A vice-presidente da Comissão Europeia e comissária para a Competição e Transição Digital, Margrethe Vestager, se reuniu nessa sexta-feira (17) com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, com quem se comprometeu intensificar o trabalho em conjunto na promoção de governança digital e na expansão da conectividade.

Segundo comunicado oficial, os dois acordaram em desenvolver "uma parceria estratégica em relação à inclusão e alfabetização (letramento) digital, telecomunicações, Internet das Coisas, governança de dados, inteligência artificial e plataformas digitais".

A vice-presidente da Comissão Europeia ainda comentou sobre a implantação do EllaLink, cabo submarino de fibra óptica que liga Brasil a Portugal. "Nesse sentido, pretende-se expandir a conectividade de internet em alta velocidade às populações da Amazônia e de outras áreas isoladas e rurais como já vem ocorrendo com a implantação das infovias na região por meio do Programa Norte Conectado", concluiu a nota.

Durante sua visita a Brasília, Vestager também será recebida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, em evento de investimentos da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex ).

A comissária europeia iniciou ontem sua viagem de dois dias pelo território brasileiro em São Paulo, onde se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas, empresários europeus e dirigentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O chefe da representação da UE no Brasil, Ignacio Ybañez, afirmou que durante o encontro foi discutido o "desafio digital e a necessidade de fortalecer a cooperação" entre o bloco e a maior potência econômica latino-americana.

Além disso, Ybañez convidou ela para o lançamento do "Mapa de Investimentos Bilaterais Brasil-UE" na sede da Apex, onde estará o líder da entidade, Jorge Viana. O Mapa "mostra claramente o potencial de investimentos da UE no Brasil", destacou Viana.

A apresentação coincide com a aproximação entre Brasil e UE, promovida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde sua chegada ao governo. O petista, inclusive, já expressou seu apoio à assinatura em 2023 do acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul. (com Ansa)