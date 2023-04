Rússia mata civis na primeira grande onda de mísseis em semanas

A Rússia disparou uma enorme onda de mísseis na Ucrânia nesta quinta-feira (9) enquanto as pessoas dormiam, matando pelo menos seis civis e desligando a energia em um ataque que Kiev disse incluir seis mísseis de cruzeiro hipersônicos Kinzhal, das armas mais valiosas de Moscou.

Os ataques em massa contra alvos distantes da linha de frente foram a primeira onda desse tipo desde meados de fevereiro e quebraram a maior calmaria desde que Moscou iniciou uma campanha aérea contra a infraestrutura civil da Ucrânia cinco meses atrás.

Eles também forçaram brevemente o desligamento da maior usina nuclear da Europa.

"Os ocupantes só podem aterrorizar os civis. Isso é tudo o que podem fazer. Mas isso não vai ajudá-los. Eles não vão evitar a responsabilidade por tudo o que fizeram", disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, descrevendo os ataques que atingiram infraestrutura e edifícios residenciais em dez regiões.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que realizou um "ataque maciço de retaliação" como vingança por um ataque na fronteira na semana passada. Ele alegou ter atingido todos os alvos pretendidos, destruindo bases de drones, interrompendo ferrovias e danificando instalações que fabricam e consertam armas.

Aldeões em Zolochiv, na região ocidental de Lviv, na Ucrânia, carregaram um corpo em um saco plástico preto sobre os escombros de uma casa de tijolos completamente destruída por um míssil. Eles colocaram o corpo na traseira de uma van branca com outros dois, de pelo menos cinco pessoas mortas ali. Um cachorro estava enrolado em um tapete nas ruínas.

Oksana Ostapenko disse que a casa pertencia a sua irmã Halyna, cujo corpo ainda estava enterrado sob os escombros com outros dois membros da família.

"Eles ainda não os encontraram. Esperávamos que estivessem vivos. Mas não estão vivos", disse ela.

Outro civil foi morto pelos mísseis na região central de Dnipro. Três civis foram mortos separadamente pela artilharia em Kherson.

Moscou diz que tais golpes visam reduzir a capacidade de combate da Ucrânia. Kiev diz que os ataques aéreos não têm propósito militar e visam ferir e intimidar civis, um crime de guerra.

Na capital Kiev, um alerta de sete horas durante a noite foi o mais longo da campanha aérea de cinco meses da Rússia.

"Ouvi uma explosão muito alta, muito alta. Rapidamente pulamos da cama e vimos um carro pegando fogo. Então os outros carros também pegaram fogo. Os vidros quebraram nas varandas e janelas", disse Liudmyla, 58, segurando uma criança nos braços em uma rua de Kiev perto de carros destruídos.

"A criança se assustou e pulou da cama", disse ela. "Como eles podem fazer isso? Como isso é possível? Eles não são humanos."

MÍSSEIS HIPERSÔNICOS

Moscou confirmou que usou mísseis hipersônicos Kinzhal - russo para punhal - no ataque desta quinta-feira. Autoridades ucranianas disseram que foi a primeira vez que enfrentaram tantas armas, que a Ucrânia não tem como abater.

Acredita-se que a Rússia tenha apenas algumas dezenas de Kinzhals, que voam muito mais rápido que a velocidade do som e são construídos para transportar ogivas nucleares com alcance de mais de 2.000 km (1.200 milhas). Em seus discursos, o presidente Vladimir Putin regularmente elogia o Kinzhal como uma arma para a qual a aliança transatlântica da Otan que apoia Kiev não tem resposta.

A Ucrânia disse que os ataques também interromperam o fornecimento de energia da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, separando-a da rede elétrica ucraniana e forçando-a a usar energia a diesel de emergência para evitar um colapso. Posteriormente, foi reconectado à rede de energia da Ucrânia, disse a operadora Ukrenergo.

A usina, que a Rússia mantém desde que a capturou no início da guerra, está perto da linha de frente e ambos os lados alertaram no passado sobre um potencial desastre. Moscou disse que era seguro.

O chefe da vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, apelou para uma zona de proteção ao redor da usina.

"Cada vez jogamos um dado. E se permitirmos que isso continue repetidas vezes, um dia nossa sorte acabará", disse Grossi ao Conselho de Governadores de 35 nações da AIEA.

Kiev, o porto de Odesa no Mar Negro e a segunda maior cidade de Kharkiv foram atingidos. Os alvos se estendiam de Zhytomyr, Vynnytsia e Rivne, no oeste, até Dnipro e Poltava, no centro da Ucrânia, disseram autoridades.

UCRÂNIA LUTA EM BAKHMUT

No campo de batalha, a semana sofreu uma aparente mudança, já que a Ucrânia decidiu continuar lutando em Bakhmut, uma pequena cidade que sofreu o impacto de uma ofensiva de inverno russa no combate mais sangrento da guerra.

Moscou diz que Bakhmut é estrategicamente importante como um passo para proteger a região circundante de Donbass, um importante objetivo de guerra. O Ocidente diz que a cidade em ruínas tem pouco valor e os generais russos estão sacrificando vidas para dar a Putin sua única vitória desde o envio de centenas de milhares de reservistas para a batalha no final do ano passado.



A Ucrânia parecia prestes a se retirar de Bakhmut, mas os comandantes agora dizem que estão infligindo danos suficientes à força de assalto da Rússia para justificar ficar e lutar.

"Cada dia de defesa da cidade nos permite ganhar tempo para preparar reservas e nos preparar para futuras operações ofensivas", disse Oleksandr Sirskiy, comandante das forças terrestres da Ucrânia. "O inimigo perde a parte mais preparada e apta para o combate de seu exército."

Yevgeny Prigozhin, chefe do exército privado russo de Wagner, que liderou os combates em Bakhmut, disse na quarta-feira que suas forças controlavam toda a cidade a leste de um rio através dela.

Moscou, que afirma ter anexado um quinto da Ucrânia, diz ter lançado sua "operação militar especial" há um ano para combater uma ameaça à segurança. Kiev e o Ocidente chamam isso de guerra não provocada para subjugar um estado independente.