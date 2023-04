Casa Branca entra nas batalhas pelo aborto nos estados

Nandita Bose - A Casa Branca está entrando em batalhas estaduais pelos direitos reprodutivos das mulheres, dando conselhos jurídicos e de mensagens a aliados em estados que pressionam por restrições enquanto o governo Biden busca tornar o acesso ao aborto um grito de guerra nas eleições presidenciais do ano que vem eleição.

Apoiando-se nos principais legisladores locais e apoiando a legislação para expandir os direitos ao aborto, a Casa Branca espera expandir o relativo sucesso que os democratas obtiveram nas eleições de meio de mandato ao fazer do aborto uma grande parte de sua campanha.

O Conselho de Política de Gênero da Casa Branca está liderando o esforço, junto com uma equipe de assuntos intergovernamentais e o escritório da vice-presidente Kamala Harris, disseram fontes. Os grupos realizam regularmente reuniões estratégicas com autoridades locais eleitas, ativistas e grupos de direitos reprodutivos.

A Casa Branca dividiu as lutas pelo direito ao aborto em estados politicamente divergentes como Texas, Nova York e Carolina do Norte em três grandes categorias e estabeleceu uma abordagem para cada uma, de acordo com dois funcionários da Casa Branca e dois conselheiros que trabalham na questão.

“O objetivo da nossa estratégia é bastante simples: é apoiar as ações dos líderes estaduais e locais para proteger e expandir o acesso, mas também combater as restrições”, disse um dos funcionários.

O esforço de bastidores não divulgado anteriormente chamou a atenção dos legisladores estaduais pelo nível de apoio oferecido pelo governo.

Em alguns casos, a Casa Branca está se apoiando em legisladores-chave em estados com importantes lutas legislativas relacionadas ao aborto. A Carolina do Norte é um foco especial onde a Casa Branca acredita ter a oportunidade de evitar as restrições, disse um dos funcionários da Casa Branca.

Os legisladores republicanos na Carolina do Norte estão trabalhando em leis de aborto mais restritivas do que a atual proibição de 20 semanas do estado, e eles têm uma maioria à prova de veto no Senado estadual. Na Câmara dos Deputados, as margens são muito estreitas.

"Estamos em contato com legisladores específicos que serão muito importantes nessa luta", disse o funcionário.

Alguns dos democratas do estado tiveram registros de votação diferentes sobre o aborto, mas todos agora se comprometeram a codificar os direitos ao aborto, acrescentou o funcionário.

Na Flórida, a líder democrata na Câmara, Fentrice Driskell, disse em suas reuniões com funcionários da Casa Branca que os tópicos discutidos incluem a participação eleitoral e como isso é impulsionado pelos estados que colocam o aborto na cédula de votação.

Outras discussões se concentraram em como os democratas da Flórida poderiam usar parceiros, como grupos de direitos reprodutivos, para tornar o aborto uma questão fundamental em 2024, disse ela.

"Para a Casa Branca estender a mão da maneira que fez, para dizer que estamos aqui para ser o melhor suporte possível, para fornecer todos os recursos que pudermos, para tentar reunir e convocar líderes estaduais e locais em todo o país, significou muito", disse Driskell.

Ela disse que o trabalho da Casa Branca na emissão de pontos de discussão e mensagens também foi uma "grande ajuda".

Para combater as restrições, a Casa Branca se coordena com organizações nacionais que trabalham para derrotar possíveis proibições, está fazendo com que o vice-presidente viaje a esses estados para reunir as partes interessadas e usa seus contatos com a imprensa para destacar lutas legislativas em momentos críticos.

Harris, que ganhou elogios dos democratas de base por sua frequente defesa do direito ao aborto durante a campanha de meio de mandato, é uma parte fundamental do atual esforço da Casa Branca.

Harris viajou para Indiana durante uma sessão legislativa especial no verão passado para proibir o aborto. A proibição foi aprovada, mas foi suspensa devido a uma ordem judicial. Funcionários dos EUA e defensores dos direitos ao aborto creditaram a visita de Harris ao desencadear um debate em todo o estado sobre como traçar os limites do acesso ao aborto.

'CAMPO DE BATALHA, EXTREMISTA, PROATIVO'

Desde a revogação da Suprema Corte no verão passado da decisão Roe v. Wade que encerrou o direito nacional ao aborto, muitos estados controlados pelos republicanos estão pressionando para restringir ainda mais o acesso ao aborto, enquanto os estados administrados pelos democratas estão consagrando proteções em novas leis.

Os republicanos têm desdenhado os esforços da Casa Branca em rechaçar os esforços para limitar o direito ao aborto. O Comitê Nacional Republicano (RNC) instou os legisladores e as campanhas afiliadas a denunciar o aborto.

Quando solicitado a comentar sobre a mais recente iniciativa da Casa Branca, o RNC indicou à Reuters uma resolução aprovada em uma reunião em janeiro.

A resolução instruiu os legisladores nacionais e estaduais a "aprovar a legislação pró-vida mais forte possível" antes do ciclo eleitoral de 2024, citando a proibição do aborto por seis semanas como exemplo.

A Casa Branca vê três abordagens diferentes para defender os direitos ao aborto e dividiu os estados no que eles chamam de "campos de batalha", "extremistas" ou "pró-ativos", dizem funcionários e assessores da Casa Branca.

A Casa Branca vê "estados extremistas" como aqueles que já proibiram o aborto e onde há planos para mais restrições, como Texas, Oklahoma, Missouri e Idaho, disseram as autoridades.

A maioria dos abortos agora é proibida em 13 estados, já que novas leis entram em vigor após a decisão de Roe.

No que chama de "estados de campo de batalha de acesso", a Casa Branca está acompanhando as lutas nesta sessão legislativa que podem reduzir o acesso aos cuidados reprodutivos. Esses estados incluem Carolina do Norte, Nebraska e Flórida, disseram as autoridades, que falaram sob condição de anonimato para discutir a estratégia interna.

Em "estados pró-ativos" como Michigan, Minnesota, Nova York, Califórnia, Connecticut, a Casa Branca está trabalhando com legisladores estaduais pró-aborto que estão apoiando a legislação com financiamento para mulheres e proteção para pacientes e provedores de aborto.

Uma razão para os planos da Casa Branca de promover o aborto é que os esforços do Congresso para aprovar proteções ao aborto em todo o país falharam. E um processo sobre pílulas abortivas está sendo observado de perto por seu impacto nos cuidados reprodutivos.

O foco na questão ajudou a energizar os eleitores democratas e evitou algumas derrotas do partido nas eleições de meio de mandato.

As pesquisas de boca de urna da Edison Research descobriram que, para um quarto dos eleitores, o aborto era a principal preocupação e 61% se opuseram à decisão da Suprema Corte em Roe v. Wade.

Harris falou com 200 legisladores estaduais democratas sobre direitos reprodutivos e convocou líderes de 38 estados em dezenas de reuniões desde a decisão, disseram as autoridades.